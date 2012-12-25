امسال 440 تن عسل در ایلام برداشت شد

مجتبی شیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کوه ها و طبیعت بکر استان ایلام باعث شده فرآورده های متنوعی در این استان تولید و در کشور توزیع بشوند.
وی بیان داشت: یکی از مهمترین تولیدات استان ایلام عسل است که به دلیل وجود کوهستانهای متعدد در استان از طعم و مزه ای ویژه برخوردار است.
این مسئول عنوان کرد: عسل تولید شده در استان ایلام بدون تردد یکی از مرغوب ترین عسلهای کشور است که حتی به عنوان سوغات در استان نیز شناسایی شده است.
شیرخانی با اشاره به اینکه تولید عسل در این استان 27 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است، افزود: از 45 هزار کلونی زنبور عسل در ایلام امسال 440 تن عسل تولید شده است.
وی تصریح کرد: عمده عسل تولید شده در استان ایلام به استانهای همجوار صادر شده است و نیاز استان را تامین کرده است.
این مسئول عنوان کرد: یا یک سرمایه گذاری مناسب بر روی بخش زنبورداری استان ایلام می توان باعث اشتغال بسیار زیادی در استان شد.
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