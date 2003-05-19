تغييرات در ساختار شهرداري تهران بي موقع صورت گرفت

عضو هيئت رييسه شوراي اسلامي شهر تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر درباره انحلال برخي از سازمانهاي شهرداري تهران گفت : بهتر ان بود كه اين اقدامات پيش از اغاز فعاليت شورا صورت نمي گرفت و تصميم گيري درباره ان به شورا و شهردار جديد سپرده مي شد .

امير رضا واعظي آشتياني در پاسخ به اينكه ايا ممكن است شورا اين تصميمات را دوباره لغو كند گفت : خيلي از كارهايي كه در شرايط كنوني در شهرداري صورت مي گيرد مورد پسند شورا نيست ولي شورا قصد مبارزه و يا مقابله با اين اقدامات را ندارد .

وي با اشاره به اينكه علت تاخير در تائيد حكم شهردار مراحل قانوني ان اعلام شده است ، افزود : اكنون انچه براي شورا مهم است حكم شهردار است و مسايل با آرامي قابل پي گيري است و بايد شهردار منصوب شود تا براي تصميم گيري در مورد مسايل شهر كار كارشناسي صورت بگيرد .

خزانه دار شوراي شهر تاكيد كرد اين اقدامات با هدف به چالش انداختن شورا و بهره برداري مطبوعاتي از ان صورت بگيرد كه به طبع مردم درگير شدن نمايندگان خود در مسايل حاشيه اي را نمي پسندند و بنابراين درگير مسايلي كه سناريوي ان از قبل نوشته شده است نمي شود .

وي همچنين درباره طرح اعلام وضعيت مالي اعضا شورا گفت : شورا شامل اعلام وضعيت مالي نيست و اين كار در شورا با هدف دستيابي به اهداف ميثاق شورا با مردم صورت مي گيرد .

امير رضا واعظي آشتياني همچنين درباره تعداد و چگونگي كميسيونها گفت :شورا سه كميسيون بودجه ، برنامه ريزي و حقوقي و عمران و شهرسازي و فرهنگي اجتماعي خواهد داشت كه فعاليت رسمي آنها بزودي آغاز و اعضاي آن معرفي مي شوند .