۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۱۲:۳۷

عضو هيئت رييسه شوراي اسلامي شهر تهران :

تغييرات در ساختار شهرداري تهران بي موقع صورت گرفت

عضو هيئت رييسه شوراي اسلامي شهر تهران تغييرات در شهرداري تهران را بي موقع دانست و تاكيد كرد شوراي شهر تا پيش از تائيد حكم شهردار دخالتي در اين مسايل نمي كند .

عضو هيئت رييسه  شوراي اسلامي شهر تهران  در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر درباره انحلال برخي از سازمانهاي شهرداري تهران گفت :  بهتر ان بود كه اين اقدامات پيش از اغاز فعاليت شورا صورت نمي گرفت و تصميم گيري درباره ان به شورا و شهردار جديد سپرده مي شد .

امير رضا واعظي آشتياني  در پاسخ به اينكه ايا ممكن است شورا اين تصميمات را دوباره لغو كند گفت : خيلي از كارهايي كه در شرايط كنوني  در شهرداري صورت مي گيرد مورد پسند شورا نيست ولي  شورا قصد مبارزه و يا مقابله با اين اقدامات را ندارد .

وي با اشاره به اينكه علت تاخير در تائيد حكم شهردار مراحل قانوني ان اعلام شده است ، افزود : اكنون انچه براي شورا مهم است حكم شهردار است و مسايل با آرامي قابل پي گيري است و بايد شهردار منصوب شود تا براي تصميم گيري در مورد مسايل شهر كار كارشناسي صورت بگيرد .

خزانه دار شوراي شهر تاكيد كرد اين اقدامات با هدف به چالش انداختن شورا و بهره برداري مطبوعاتي از ان صورت بگيرد كه به طبع مردم درگير شدن نمايندگان خود در مسايل حاشيه اي را نمي پسندند و بنابراين درگير مسايلي كه سناريوي ان از قبل نوشته شده است نمي شود .

وي همچنين درباره طرح اعلام وضعيت مالي اعضا شورا گفت : شورا شامل اعلام وضعيت مالي نيست و اين كار در شورا با هدف دستيابي به اهداف  ميثاق شورا با مردم صورت مي گيرد .

امير رضا واعظي آشتياني  همچنين درباره  تعداد و چگونگي  كميسيونها گفت :شورا  سه كميسيون بودجه ، برنامه ريزي و حقوقي و عمران و شهرسازي و فرهنگي اجتماعي خواهد داشت كه فعاليت رسمي آنها بزودي آغاز و اعضاي آن معرفي مي شوند .

کد مطلب 1775

