  1. عناوین کل
۵ دی ۱۳۹۱، ۹:۲۹

به کارگردانی میعاد سلیمانی/

نمایش «جنگ جنگ زندگی » خشم را آسیب شناسی می‌کند

نمایش «جنگ جنگ زندگی » خشم را آسیب شناسی می‌کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: نمایش «جنگ، جنگ زندگی» به کارگردانی میعاد سلیمانی با مضمون آسیب شناسی خشم در اصفهان به روی صحنه رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، از اواخر آذرماه تاکنون جشنواره غیر رقابتی تئاتر در اصفهان، برپا است که سه نمایش برگزیده این دوره «جنگ،جنگ زندگی» به نویسندگی و کارگردانی میعاد سلیمانی راد، زندگی شهروندی به کارگردانی و نویسندگی اسماعیل صرامی و «نامه‎ای به دوست مریخی‎ام» به کارگردانی اسماعیل موحدی و نویسندگی امیر صفایی پور است.

نویسنده و کارگردان نمایش جنگ جنگ زندگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایش در جشنواره تئاتر غیر رقابتی اصفهان پذیرفته شد و تاکنون در فرهنگسرای دانش و فرهنگسرای مادر بر صحنه رفته است، اکنون نیز در فرهنگسرای خانواده و سپس در مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) اجر می‎شود.

وی افزود: این نمایش به صورت اپیزودیک قصد دارد، مسائل مربوط به خشم را و همچنین معضلات، آسیب‎های اجتماعی و  پیامدهای نابه هنجار این خصلت را نشان دهد.

میعاد سلیمانی در ادامه بیان داشت: در این نمایش داستان پدری روایت می‌شود، که در تولد فرزندش همسرش را از دست می‎دهد و خشمی که بر اثر این اتفاق بر فرزندش نثار می‎کند، عواقب نابهنجاری را برای فرزند رقم می‎زند و مانع می‎شود فرزند رابطه دوستانه‎ای در مدرسه داشته باشد.

وی از نقش آفرینان  این نمایش نام برد و ادامه داد: امیر کلاهدوز، محمد سپهری، هادی بهشتی، مهران موسوی، محمد حق شناس و آراد جابری نیز در آن ایفای نقش می کنند. 

نویسنده و کارگردان «جنگ جنگ زندگی» گفت: «جنگ جنگ زندگی» در روزهای 6 و 7 دی ماه نیز ساعت 17:30 در فرهنگسرای خانواده و از 8  تا 10 دی ماه ساعت 16 در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره)روی صحنه می‎رود.
 

کد مطلب 1775008

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید