به گزارش خبرنگار مهر، از اواخر آذرماه تاکنون جشنواره غیر رقابتی تئاتر در اصفهان، برپا است که سه نمایش برگزیده این دوره «جنگ،جنگ زندگی» به نویسندگی و کارگردانی میعاد سلیمانی راد، زندگی شهروندی به کارگردانی و نویسندگی اسماعیل صرامی و «نامه‎ای به دوست مریخی‎ام» به کارگردانی اسماعیل موحدی و نویسندگی امیر صفایی پور است.

نویسنده و کارگردان نمایش جنگ جنگ زندگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایش در جشنواره تئاتر غیر رقابتی اصفهان پذیرفته شد و تاکنون در فرهنگسرای دانش و فرهنگسرای مادر بر صحنه رفته است، اکنون نیز در فرهنگسرای خانواده و سپس در مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) اجر می‎شود.

وی افزود: این نمایش به صورت اپیزودیک قصد دارد، مسائل مربوط به خشم را و همچنین معضلات، آسیب‎های اجتماعی و پیامدهای نابه هنجار این خصلت را نشان دهد.

میعاد سلیمانی در ادامه بیان داشت: در این نمایش داستان پدری روایت می‌شود، که در تولد فرزندش همسرش را از دست می‎دهد و خشمی که بر اثر این اتفاق بر فرزندش نثار می‎کند، عواقب نابهنجاری را برای فرزند رقم می‎زند و مانع می‎شود فرزند رابطه دوستانه‎ای در مدرسه داشته باشد.

وی از نقش آفرینان این نمایش نام برد و ادامه داد: امیر کلاهدوز، محمد سپهری، هادی بهشتی، مهران موسوی، محمد حق شناس و آراد جابری نیز در آن ایفای نقش می کنند.

نویسنده و کارگردان «جنگ جنگ زندگی» گفت: «جنگ جنگ زندگی» در روزهای 6 و 7 دی ماه نیز ساعت 17:30 در فرهنگسرای خانواده و از 8 تا 10 دی ماه ساعت 16 در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره)روی صحنه می‎رود.

