حضور هفت جودوکار قزوینی در اردوی آماده سازی تیم های ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مرادی، بهزاد عبادی و حمیدرضا بهرامی، سه جودو کار شایسته استان هستند که هم اکنون همراه با سایر ملی پوشان تیم بزرگسالان کشورمان تمرینات خود را در تهران دنبال می کنند.

رامین صفویه، آرش قربانی، بهزاد محرمی و علیرضا شیری نیز دیگر جودوکاران قزوینی دعوت شده به اردوی تیم ملی جوانان هستند که با آغاز تمرینات این تیم باید در تهران حضور پیدا کنند.

رئیس هیئت جودو قزوین مربی تیم ملی جوانان شد

دبیر هیئت جودو استان قزوین گفت: اردشیر موحد دانش رئیس این هیئت ورزشی از سوی فدراسیون به عنوان مربی تیم ملی جوانان انتخاب شد.

حضور دو بازیکن بومی در تمرینات تیم فوتبال کاسپین قزوین

علیرضا طی نیا و میثم سعیدی بازیکنان بومی هستند که در تمرینات تیم فوتبال کاسپین حضور یافته اند تا در صورت رضایت کادر فنی از میزان آمادگی آنان به تیم اضافه شوند.

تیم کاسپین قزوین هم اکنون با 15 امتیاز در رده نهم جدول رده بندی گروه الف دسته دو فوتبال باشگاههای کشور قرار دارد.

