اشتغالزایی 121 نفر در بخش کشاورزی شهرستان هشترود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کریمی اصل در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تصویب 47 طرح کشاورزی در هفتمین نشست اعضای کارگروه توسعه بخش کشاورزی این شهرستان افزود : این طرح ها با اعتبار 88 میلیارد و 393 میلیون ریال ، زمینه اشتغالزایی 117 نفر را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه امسال 528 طرح کشاورزی با اعتبار 264 میلیارد و 919 میلیون ریال و با اشتغالزایی برای 705 نفر در نشست های متعدد اعضای ستاد اجرایی کارگروه توسعه بخش کشاورزی این شهرستان تصویب شده است ادامه داد : تاکنون 90 طرح با اشتغالزایی 121 نفر و با اعتبار 26 میلیارد و 809 میلیون ریال در هشترود موفق به دریافت تسهیلات در این بخش شده و بقیه طرح ها نیز در مرحله تکمیل پرونده ، عقد قرارداد و یا معرفی به بانک های عامل هستند.

قرارگیری شناسه محصول کنسانتره دامی تولید شده توسط کارخانجات در داخل بسته الزامیست

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در پی افزایش نظارت کنترلی بر نحوه عملکرد تولیدکنندگان، از این پس شناسه تولیدی محصول کنسانتره، درداخل بسته قرار داده خواهد شد تا امکان هرگونه سو استفاده از میان برداشته شود.

مسعود محمدیان در نشست با اعضای هیئت مدیره اتحادیه دامداران استان باهدف بررسی مسائل و مشکلات این بخش تولیدی گفت: با توجه به اهداف طرح تحول اقتصادی، اصلاح و روان‌سازی ساختارخدمات‌رسانی به تولیدکنندگان، همکاری درفراهم ‌سازی بستر مناسب برای استفاده بهتر از امکانات موجود، توسعه زمینه صادرات وبهبود وضعیت بازار، تقویت تشکلها وافزایش همکاری مسئولان در صنعت دام وفرآورده‌های دامی و لبنی، می تواند ضمن زمینه سازی مطلوب درعبور از تحریمهای اقتصادی، در کنار حصول دسترسی به امنیت غذایی، راه را برای ورودبه بازارهای منطقه ای وجهانی باصدور محصولات این بخش فراهم و توان اقتصادی تولیدکنندگان را ارتقا و بهبود بخشد.

وی با اشاره به اینکه یکى از مهمترین نیاز دامدارى ها، نحوه و چگونگى تامین خوراک دامهاست افزود: چون خوراک دام یک ماده حیاتى است که باید به‏ صورت دایمى در اختیار دامها قرار گیرد، چراکه تامین نهاده های دامی به عنوان یک اصل مهم اهمیت زیادى درتغذیه آنها دارد. استفاده ازضایعات کشاورزی، اقتصادی ترین روش تولید پروتئین در خوراک دام و طیور وآبزیان بوده که مورد استفاده قرار می گیرد.

رسیدگی به مشکلات 42 نفر از بهره برداران بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در ادامه دیدارهای هفتگی و ملاقات های مردمی خود که روزهای دوشنبه هر هفته انجام می پذیرد به مشکلات 42 نفر از بهره برداران کشاورزی استان رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود محمدیان در این ملاقات به همراه جمعی از معاونین و مدیران سازمان به صورت چهره به چهره با اقشار مختلف مردم ملاقات و ضمن بررسی مسائل و مشکلات مراجعه کنندگان ، دستورهای لازم را برای حل این مشکلات صادر کرد.

بر اساس این گزارش مشکلات مربوط به امور اراضی و منابع طبیعی، واحدهای دامی، سرمایه گذاری، صدور پروانه و مجوزها، آب و خاک، اشتغال و واگذاری تسهیلات بیشترین حجم مسایل مطرح شده درجلسه ملاقات مردمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی را در این هفته به خود اختصاص دادند.

ضرورت رعایت اصول استاندارد تولید کنسانتره دامی درکارخانجات خوراک دام و طیور وآبزیان آذربایجان شرقی

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: رعایت اصول استاندارد تولید کنسانتره دامی درکارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان استان ضروری است.

غفور عبدالهی در نشست با اعضای هیئت مدیره اتحادیه دامداران استان باهدف بررسی مسائل و مشکلات این بخش تولیدی گفت: کنترل و نظارت مستمر کارشناسان بخش دولتی از انبارها، نظارت برچگونگی نحوه تولید همراه با نمونه برداری از تولیدات کارخانه درکنار بررسی پاسخ آزمایشگاهی نمونه ها، مهر تایید بر سلامت تولید کنسانتره می باشد.

وی با تاکید به این مطلب که تمامی کارخانجات تولید کنسانتره دامی در استان، الزام دارند ضمن رعایت اصول استاندارد تولید محصول، شناسه تولیدی را درداخل بسته تولیدی قرارداده و سپس آن را بسته بندی نموده و به بازار مصرف روانه سازند افزود: این امر موجب می گردد علاوه برحصول اطمینان دامداران از محصول تولیدی درکارخانجات، جلو سوء استفاده های احتمالی سودجویان نیزگرفته خواهدشد.