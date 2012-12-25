دوره آموزشی "نرم افزار مهر مساجد" در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرکزاری مهر، مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی از برگزاری دوره آموزشی "نرم افزار مهر مساجد" ویژه کتابداران این کانون ها خبر داد.

حجت الاسلام رمضان زاهدی گفت: این دوره آموزشی به مدت یک روز همزمان با پنجم دی در مسجد امام حسین(ع) بیرجند برگزار می شود.

وی از حضور 30 کتابدار کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان در دوره آموزشی نرم افزار مهر مساجد خبر داد و گفت: از این تعداد هشت کتابدار زن و مابقی کتابداران مرد در کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان هستند.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی ادامه داد: از شهرستان بیرجند 13 نفر، قاین پنج نفر، سربیشه چهار نفر، سرایان سه نفر، بشرویه یک نفر، درمیان یک نفر و شهرستان فردوس سه نفر در دوره آموزشی نرم افزار مهر مساجد شرکت می کنند.

حجت الاسلام زاهدی مدیرت کتابخانه را مهمترین مزیت استفاده از نرم افزار مهر مساجد در کتابخانه ها ذکر کرد و گفت: این نرم افزار در دو نسخه مهر مساجد یک و دو تهیه و در اختیار کانونهای فرهنگی مساجد قرار گرفته و به صورت پیش فرض 40 هزار جلد کتاب در این نرم افزار ثبت شده است.

وی بیان کرد: پس از اتمام این دوره آموزشی به شرکت کنندگان گواهینامه اعطاء می شود.

احقاق حق موقوفه ای در بیرجند به ارزش 200 میلیون تومان

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از احقاق حق موقوفه ای به ارزش 200 میلیون تومان در بیرجند خبر داد.

حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی گفت: از سال گذشته درخواستی مبنی بر مطالبه قیمت زمین موقوفه ای در بیرجند به مساحت 32 هزار و 715 متر مربع طرح دعوی شد.

وی افزود: در این راستا پس از ارجاع درخواست به شعبه رسیدگی کننده موقوفات استان و ارجاع به کارشناسان امر رای بر پرداخت مبلغ دو میلیارد و 126 میلیون ریال برای احقاق حق موقوفه صادر شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ادامه داد: این امر پس از انقضای مهلت تجدید نظر خواهی مورد فرجام خواهی واقع شد و نهایتا توسط شعبه 23 دیوان عالی کشور رای دادگاه مبنی بر محکومیت متصرف تایید و به مرحله قطعیت رسیده است که هم اکنون در مرحله اجرای حکم است.

وی در پایان از همکاری و تلاش مجموعه قضائی استان در راستای احیاء و نگاه ویژه به احقاق حق موقوفات تقدیر کرد.

چهارمین سوگواره 72 راوی آسمان در فردوس برگزار شد

به همت اداره تبلیغات اسلامی فردوس و حوزه هنری خراسان جنوبی، چهارمین سوگواره 72 راوی آسمان با حضور کاروان هنرمندان استان در شهرستان فردوس برگزار شد.

مهدی حبیبی، مسئول حوزه هنری خراسان ‌جنوبی در این مراسم با بیان اینکه چهارمین سوگواره 72 راوی آسمان در دو بخش عکس و شعر برگزار شده است، اظهار داشت: یک هزار و 400 اثر در بخش شعر و 550 اثر نیز در بخش عکس به دبیرخانه این سوگواره ارسال شده است.

امام جمعه شهرستان فردوس نیز در جمع کاروان هنری سوگواره 72 راوی آسمان در فردوس اظهار داشت: ائمه(ع) هنرمندان واقعی بودند که اگر زندگی آنان را بررسی کنیم در می ‌یابیم که هنر در زندگی امامان معصوم(ع) موج می‌ زند.

حجت‌الاسلام محمد رضا بابایی افزود: هنرمندی سیدالشهداء(ع) بود که از دختر سه ساله تا طفل شش ماهه را به نشانه مظلومیت به میدان برد و از هنرمندی اصحاب سیدالشهداء(ع) بود که با یک نگاه و یک پیام امام حسین(ع) وجود آن‌ها منقلب شد تا در رکاب حسین(ع) طالب شهادت باشند.

امام جمعه فردوس تصریح کرد: امام حسین(ع) با هنر واقعه کربلا را ماندگار کرد و امروز سوگواره 72 راوی آسمان برای احیای هنرمندی اباعبدالله الحسین(ع) برگزار می ‌شود.