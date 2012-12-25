دلیل وجود مشکلات در جوامع بشری جدا شدن انسان ها از قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن امیری مقدم شامگاه دوشنبه در همایش قرآنی خانواده های کارکنان نیروی انتظامی خراسان رضوی که در محل مرکز آموزش ثامن الائمه ناجا در مشهد برگزار شد اظهار کرد: قرآن کلام خداوند قادر است و امروز اگر در جوامع بشری مشکلاتی بوجود می آید دلیل آن جدا شدن انسان ها از قرآن است.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه قرآن وسیله ای است برای جدا شدن انسان از پلیدی ها و تاریکی هاست افزود: قرآن کتاب زندگی است چرا که در این کتاب در باره اخلاق، معرفت، انسان شناسی، درد و درمان و همه آن چیزی که انسان برای زندگی و تعالی نیازمند است صحبت شده و انسان را به درستی هدایت می کند.

امیری مقدم بیان کرد: آنهایی که در زندگی شان مشکل دارند کسانی هستند که به جای انس با قرآن پای برنامه های ضد اخلاقی ماهواره ای می نشینند.

وی افزود: تلاوت قرآن در زندگی و خانه بسیار موثر است و در واقع قرآن پوسیدگی های دل ها را پاک و برطرف می کند.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی با اشاره به کسب مقام اول کارکنان نیروی انتظامی خراسان رضوی در مسابقات کشوری قرآن کریم ضمن تبریک کسب این عنوان به خانواده بزرگ پلیس استان افزود: در سال جاری شاهد افزایش 30 درصدی شرکت کنندگان در مسابقات قرآنی در سطح استان بودیم که همین مسئله خودش نشان دهند اهمیت آموزه های قرآنی در بین کارکنان مومن نیروی انتظامی استان است.

امیری مقدم با قدردانی از یگان ویژه نیروی انتظامی استان کسب مقام سومی مسابقات سراسری قرآنی را به این جان برکفان نیز تبریک و از آنان تقدیر به عمل آورد.

وی از خانواده های شرکت کننده در این همایش قدردانی کرد و گفت: کارکنان نیروی انتظامی و خانواده های آنان در مباحث قرآنی بسیار فعالند و مجموعه نیروی انتظامی نیز خواستش بر همین نکته است و همیشه سعی دارد کسانی وارد این نیرو شوند و لباس مقدس پلیس را بر تن کنند که با قرآن و آموزه های دینی آشنا باشند.