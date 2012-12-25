یادواره 122 شهید پاسدار در کاشمر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسدیان شامگاه دوشنبه در جمع اعضای شورای شهر کاشمر اظهار کرد: افتخار سپاه در این است که سازماندهی و بکارگیری نیروهای مردمی را در همه زمانها برعهده داشته است.

فرمانده سپاه ناحیه کاشمر افزود: این شهدا مربوط به منطقه ترشیز هستند که این مراسم در کاشمر برگزار می شود.



اسدیان با بیان اینکه شهدا را نباید برای منطقه و شهر خودمان مصادره کنیم و مربوط به کل کشور و جهان برای نجات بشریت به شهادت رسیده اند گفت: این مراسم در ششم اسفند ماه در محل آرامگاه شهید مدرس با حضور بیش از 3 هزار نفر برگزار می شود.

وی خطاب به اعضای شورا اظهار کرد: همانگونه که در برگزاری یادواره ها و اجلاسیه های قبل شورا و شهرداری در تبیلغات محیطی شهر تلاش فراوانی کرده اند در این مراسم هم از فضای شهر برای نشان دادن این حال و هوا به نسل جوان بهترین استفاده را بکنیم.

فرمانده سپاه ناحیه کاشمر با بیان اینکه باید همه ما توجه داشته باشیم به برکت خون شهدا و از جانگذشتگی آنها بوده که در این فضا و اجتماع به راحتی زندگی می کنیم افزود: در این یادواره برگزاری نمایشگاه در طول یک هفته برای بازدید عموم برپا می شود و همچنین از مهمانان استانی و کشوری دعوت به عمل آمده است.

در ادامه حجت الاسلام طاهری، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران کاشمر گفت: فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگی است که شیعه با آن زنده است و رمز موفقیت آن با شهادت طلبی است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران کاشمر با بیان اینکه در قرآن 160 بار از شهید و شهادت یاد شده است افزود: جایگاه شهدا به اندازه پیامبران و علما است که به آنها حق شفاعت داده شده است.

طاهری با بیان اینکه ما امروز عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی را به برکت خون شهدا داریم گفت: امروز نیازمند ترویج جهاد و شهادت هستیم.

وی فرهنگ جهاد و شهادت را به یک زمان و مقطع نداست و افزود: جوانان، نوجوانان و جامعه بیشتر از قبل نیازمند این فرهنگ هستند.



نماینده ولایت فقیه در سپاه پاسداران کاشمر با بیان اینکه شهدا با معامله کردن با خدا جان ارزشمند شان را فدا کردند تصریح کرد: ثمره ارزشمند خون شهدا، انقلاب اسلامی بود که برای ما مهیا کردند.

طاهری با بیان اینکه هم اکنون به خاطر خون شهداست که دشمن نمی تواند طمع به کشور ما داشته باشد افزود: با برگزاری اجلاسیه ها و یادواره ها هیچ چیزی به شهدا افزوده نمی شود ولی ما باید از این خرمن فرهنگ پربرکت شهادت بهره های مفیدی بگیریم.

در ادامه حسین حسینی، رئیس شورای شهر کاشمر اظهار کرد: همه مردم ایران مدیون خون شهدا و جانبازان و آزاده ها هستند.



رئیس شورای شهر کاشمر با بیان اینکه به فرموده امام راحل اگر سپاه نبود کشور هم نبود این از حقایق امر است که همه در زمان تهاجم عراق به ایران آن را درک کرده اند.

حسینی با اشاره به اینکه پس از گذشت 34 سال از انقلاب فعالیت ها و هوشیاریهای فرزندان سپاه برهمه معلوم است گفت: هم اکنون شاهدیم که با آموزشهای لازم سپاه به بسیجیان که به موقع و لازم بوده است به موفقیت های بسیارعالی دست یافتیم.

وی به نیابت از اعضای شورا و شهرداری گفت: جهت برگزاری این یادواره مثل گذشته که یادواره های فراوانی برگزار شده است آنچه در توان داشته باشیم از تبلیغات محیطی و همچنین کارهای فرهنگی دیگر انجام خواهیم داد تا بتوانیم یاد و خاطره این شهدا را همیشه زنده نگه داریم.