حماسه 9 دی انقلاب را بیمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیری مقدم شامگاه دوشنبه در حاشیه همایش قرآنی خانواده های کارکنان نیروی انتظامی خراسان رضوی که در محل مرکز آموزش ثامن الائمه ناجا برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهارکرد: از ابتدای انقلاب تا به امروز دشمنان ما به دنبال توظئه بوده اند و یکی از این توطئه ها جریان فتنه بود که ما امروز دست دشمنان را در آن به وضوح مشاهد می کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: حرکت مردم ولایت دوست و با بصیرت ایران در واقع یک انقلاب دیگری بود که این حرکت در نه دی ماه سال 88 انقلاب ما را برای همیشه بیمه کرد.

امیری مقدم با اشاره به حضور 350 حافظ قرآن در بین کارکنان و خانواده های نیروی انتظامی خراسان رضوی افزود: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش فرهنگ قرآنی و ضرورت حفظ آیات قرآنی خوشبختانه کارهای بسیار خوب و موثری در مجموعه پلیس استان انجام شده است.

وی اظهار کرد: در مسابقات قرآنی سال جاری که در سطح استان برگزار شد حدود یک هزار و 700 شرکت کننده از نیروها و خانواده های نیروی انتظامی استان حضور داشتند.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی در خصوص ضرورت گسترش فرهنگ قرآنی در بین افراد جامعه و اثر آن بر کاهش جرم و جنایت گفت: با بررسی های که ما انجام داده ایم در بین مجرمان کسانی که با قرآن انس داشته باشند را نداریم و عمدتا مجرمان کسانی هستند که از قرآن فاصله گرفته اند.