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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

کاراته کای دهلرانی نشان برنز رقابت های بین المللی جام ایران زمین را کسب کرد

کاراته کای دهلرانی نشان برنز رقابت های بین المللی جام ایران زمین را کسب کرد

دهلران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان دهلران گفت: کاراته کای دهلرانی نشان برنز رقابت های بین المللی جام ایران زمین را کسب کرده است.

عادل جامخانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقه های بین المللی جام ایران زمین با شرکت 20 تیم داخلی و هشت کشور خارجی در سبک شوتوکان به میزبانی استان تهران برگزار شد بود.

وی افزود: در این رقابت ها دانیال محمدی فر کاراته کای شایسته دهلرانی نشان برنز مسابقه ها را کسب کرد

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان دهلران گفت: این کاراته کا در رده سنی نونهالان و در وزن 45 کیلوگرم توانست با پشت سر گذاشتن حریفان خود به نشان برنزاین مسابقات برسد.

برگزاری مسابقات تیراندازی در شهرستان دهلران

عادل جامخانه افزود: این مسابقات به همت هیئت ورزش سنتی و محلی شهرستان در سالن شهدای انقلاب روستای حاضرمیل با حضور بانوان ورزشکار بخش مرکزی دهلران انجام شده است.

وی افزود: در این مسابقات 30نفر از بانوان ورزشکار رشته تیراندازی شرکت داشتند.

مدیر اداره ورزش وجوانان دهلران گفت: در پایان این مسابقات به ترتیب خانم ها،فاطمه همیلی، زهرا عمانی وام کلثوم آئینی رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

جامخانه افزود: بیش از 300 ورزشکار سازمان یافته روستایی در بخش مرکزی دهلران فعالیت دارند.

کد مطلب 1775037

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