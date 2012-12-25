کاراته کای دهلرانی نشان برنز رقابت های بین المللی جام ایران زمین را کسب کرد

عادل جامخانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقه های بین المللی جام ایران زمین با شرکت 20 تیم داخلی و هشت کشور خارجی در سبک شوتوکان به میزبانی استان تهران برگزار شد بود.

وی افزود: در این رقابت ها دانیال محمدی فر کاراته کای شایسته دهلرانی نشان برنز مسابقه ها را کسب کرد

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان دهلران گفت: این کاراته کا در رده سنی نونهالان و در وزن 45 کیلوگرم توانست با پشت سر گذاشتن حریفان خود به نشان برنزاین مسابقات برسد .

برگزاری مسابقات تیراندازی در شهرستان دهلران

عادل جامخانه افزود: این مسابقات به همت هیئت ورزش سنتی و محلی شهرستان در سالن شهدای انقلاب روستای حاضرمیل با حضور بانوان ورزشکار بخش مرکزی دهلران انجام شده است.

وی افزود: در این مسابقات 30نفر از بانوان ورزشکار رشته تیراندازی شرکت داشتند.

مدیر اداره ورزش وجوانان دهلران گفت: در پایان این مسابقات به ترتیب خانم ها،فاطمه همیلی، زهرا عمانی وام کلثوم آئینی رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.