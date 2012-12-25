وعده استاندار کردستان عملی شد/خبرنگاران به جلسه شورای ترافیک دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که به دلیل انتقادهای صورت گرفته در شماری از خبرگزاری ها از وضعیت ترافیک در کردستان، اعضای شورای ترافیک در اولین اقدام از دعوت خبرنگاران به نشست های این شورا پرهیز کردند ولی با توجه به گزارش مهر در این راستا و وعده استاندار کردستان طی هفته گذشته بار دیگر خبرنگاران به جلسات شورای ترافیک استان دعوت شدند.

عدم دعوت از خبرنگاران برای پوشش نشست های مختلف در استان کردستان به دلیل انتقادهای صورت گرفته از مدیران در حال تبدیل شدن به یک رویه نامناسب است که از آن جمله می توان به اقدام اعضای شورای ترافیک برای ممنوعیت حضور خبرنگاران در نشست های آن اشاره کرد ولی خوشبختانه پیگیری خبرنگاران نتیجه داد و بار دیگر خبرنگاران به جلسات شورای ترافیک دعوت شدند.

طی سه سال گذشته معمولا به صورت موردی و خیلی کم از خبرنگاران برای حضور در نشست های اعضای شورای ترافیک دعوت می شد و در همین راستا خبرگزاری مهر با انتقاد از این وضعیت خواستار برخورد قاطع استاندار با این موضوع شد و خوشبختانه وعده استاندار کردستان نیز در خصوص رفع این مشکل خیلی سریع نتیجه داد و بار دیگر خبرنگاران به جلسات شورای ترافیک راه پیدا کردند.

ترافیک در کردستان به عنوان یکی از معضلات جدی در طول پنج سال اخیر به ویژه در شهر سنندج باعث اختلال در زندگی روزمره مردم شده است و در حالی که معمولا از ظرفیت رسانه ها برای اطلاع رسانی در این بخش استفاده می شود ولی در اقدامی قابل توجه اعضای شورای ترافیک کردستان از دعوت خبرنگاران پرهیز می کردند که دلیل اصلی آن هم به انتشار یکی دو گزارش انتقادی در دو خبرگزاری بر می گردد.

بیان اعتراض خبرنگاران در خصوص عدم دعوت آنها به نشست های شورای ترافیک کردستان تنها به انتشار گزارش در خبرگزاری مهر خلاصه نشد و در نشست هم اندیشی سه شنبه هفته گذشته استاندار با خبرنگاران در دانشگاه کردستان این موضوع نیز بار دیگر مطرح شد و علیرضا شهبازی وعده داد که بار دیگر خبرنگاران به نشست شورای ترافیک دعوت می شوند که این مهم در جلسه پرچالش شب گذشته عملی شد.

بهره مندی از ظرفیت رسانه های جمعی به ویژه در استان های همچون کردستان با موضوع مشکلات و دغدغه های روزمره مردم از جمله نیازهای اصلی است که انتظار می رود از سوی مدیران و مسئولان جدی گرفته شود تا بتوان از این ظرفیت ها برای اصلاح امور و همچنین فرهنگ سازی بهتر بهره برداری کرد.

در حالی که مسئولان شورای ترافیک کردستان بعد از انتقاد رسانه ها از دعوت آنها به جلسات خودداری کرده بودند که البته وضعیت نابهنجاری ترافیک در سنندج شب گذشته نیز مورد انتقاد جدی استاندار کردستان قرار گرفت و البته فرماندار سنندج نیز گفت عملکرد شورای ترافیک به حدی نامطلوب بوده است که باید از مردم بابت این وضعیت عذرخواهی کرد.

در نشست شب گذشته شورای ترافیک استان که با موضوعیت وضعیت ترافیک در سنندج برگزار شد، همچنین مسائل مربوط به خدمت رسانی تاکسی ها در این شهر مطرح شد و جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان نیز از خدمت رسانی این بخش انتقاد کرد و خواستار نظارت بهتر بر این روند شد.

اجرای طرح های ترافیکی بدون پشتوانه، طرح های عمرانی ادامه دار شهرداری سنندج در راستای تسهیل در ترافیک که خود به یک معضل جدی ترافیکی تبدیل شده است و همچنین نبود وسائل نقلیه عمومی باز هم به دلیل بی تدبیری شهرداری سنندج از جمله مسائل مهمی است که باعث شده است ترافیک در سنندج به بدترین شرایط ممکن برسد.

از بدو حضور علیرضا شهبازی به عنوان استاندار کردستان از تیرماه سال 89 تاکنون، نحوه رفتار و برخورد وی با خبرنگاران رسانه های جمعی قابل تقدیر بوده است و در حالی که در نشست های مختلف با تاکید به مدیران استان خواستار همکاری و تعامل بهتر با خبرنگاران بوده است ولی در این بین متاسفانه شماری از مدیران ادارات و سازمان های دولتی از عملی کردن این خواسته پرهیز می کنند و به همین دلیل به نظر می رسد باید در این بخش نظارت بهتری اعمال شود و از مدیران خواسته شود تا ارتباط مناسب و تعاملی دو طرفه با خبرنگاران داشته باشند.

فراهم کردن فضای مناسب برای نقد عملکرد مدیران و مسئولان در حوزه های مختلف می تواند زمینه را برای اصلاح نارسایی ها و همچنین خدمت رسانی بهتر به مردم فراهم کند و در همین راستا خبرگزاری مهر در کردستان همواره تلاش کرده است که با نقدهای سازنده زمینه را برای ترویج این مهم فراهم کرده و در کنار آن فضا و شرایط را برای پاسخگویی مدیران در حوزه های مختلف کاری خود فراهم کند.