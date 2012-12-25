طاهر شه‌حامد در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه صندوق ضمانت صادرات ایران برای خروج این صندوق از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری خبرداد و گفت: هم اکنون با توجه به شرایط خاص کشور و مشکلات تحریم که پیش روی صادرکنندگان قرار گرفته است، نقش حمایتی صندوق ضمانت صادرات ایران، بیش از هر دوره دیگری حائز اهمیت است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: بر این اساس، تدوین و طراحی ابزارها و محصولات جدید برای ارایه به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران، در دستور کار قرار دارد تا بتوان نیازهای صادرکنندگان را تامین کرد.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در ماههای گذشته، بازپرداخت بدهی‌های ارزی صادرکنندگان به سیستم بانکی به دلیل نوسانات ارزی اخیر با مشکل مواجه شده است و در این راستا به طور قطع، آن دسته از تسهیلات ارزی صادراتی که با پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران اخذ شده است، خساراتی را متوجه این صندوق خواهد کرد.

به گفته شه‌حامد، رسیدگی فوری و توجه مضاعف مدیران و تعامل هرچه بیشتر بانک مرکزی و سیستم بانکی در این زمینه ضروری است.

پیش از این، کاظم دوست‌حسینی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بود که با حکم غضنفری، طاهر شه‌حامد به تازگی در این سمت منصوب شده است.