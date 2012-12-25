به گزارش خبرنگار مهر، این مستند به بررسی و تاثیر برگزاری کشتی چوخه که یکی از سنتیترین ورزشهای ایران است، در زندگی روزمره مردم خراسان میپردازد و در قالب "فانوس" معرفی و پخش خواهد شد.
محسن عبدالوهاب دانشآموخته رشته تدوین از دانشگاه صدا و سیما است که فعالیت سینمایی خود را از سال 1359 و با تدوین فیلمهای مستند و کوتاه داستانی آغاز کرده است.
وی تاکنون 23 فیلم کوتاه مستند و مستند – داستانی، نظیر فیلمهای "همسران حاجعباس"، "لاخ مزار"، "جویندگان کار در دو نما"، "سفرنامه سمنان" و "چوخه پوشان اسفراین" را کارگردانی کرده و یکی از معتبرترین جایزههای جهانی سینمای مستند یعنی "گرگ نقرهای" جشنواره ایدفا آمستردام را برای ساخت فیلم "همسران حاجعباس" از آن خود ساختهاست.
عبدالوهاب همچنین سابقه ساخت فیلمهای سینمایی داستانی نظیر "لطفا مزاحم نشوید" را نیز در کارنامه خود دارد.
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