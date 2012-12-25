رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق فرجی رئیس فدراسیون کاراته عصر روز گذشته در اقدامی غیرمنتظره از سمت خود استعفا داد و به نظر میرسید در غیاب او و معرفی نشدن سرپرست جدید، برنامههای فدراسیون مختل شود.
اما طبق برنامهای که از قبل اعلام شده بود، رقابتهای انتخابی تیم ملی از صبح امروز در سالن شهید کبکانیان تهران آغاز شد. در بخش کومیته 36 کاراته کا به رقابت خواهند پرداخت و در کاتا نیز 9 تیم برای حضور در تیم ملی پیکار میکنند.
علیرضا کتیرایی، مهران بهنامفر و شهرام هروی به عنوان اعضای کادر فنی نظارت بر مسابقات را در بخش کومیته برعهده خواهند داشت.
این مسابقات به منظور انتخاب بهترینها برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی انجام میشود. این پیکارها تابستان آینده در مالزی برگزار میشود.
نظر شما