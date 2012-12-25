اخذ مجوز احداث مدرن ترین بیمارستان مازندران توسط وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رمضان شجاعی کیاسری در گفتگویی اظهار داشت: در پی تقاضای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مبنی بر ضرورت احداث یک مرکز درمانی با عنایت به وجود رشته های پزشکی و زیرگروه های مربوطه در این دانشگاه، مجوز احداث مدرن ترین بیمارستان مازندران در بلوار خزر ساری از وزارت بهداشت و درمان اخذ شد.

وی افزود: منطقه بلوار خزر به دلیل وجود مراکز علمی مرتبط با رشته های گوناگون پزشکی و به جهت توریستی بودن و تردد بالای مسافران و گردشگران و ازدیاد سوانح، نیاز مبرم به استقرار یک مرکز درمانی مجهز دارد که خوشبختانه با پیگیری های انجام شده، مجوز احداث آن صادر شده است.



شجاعی ابراز امیدواری کرد با توجه به توانمندی مدیریت دانشگاه آزاد ساری، این بیمارستان در کوتاه ترین زمان ممکن و با مدرن ترین امکانات و تجهیزات موجود در جاده دریا که بدون هر گونه مرکز بهداشتی درمانی است، احداث شود.