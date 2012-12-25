سرمایه گذاری 40 میلیاردی در "خیاو"/ بزرگترین پل معلق جهان در مشگین شهر

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید عباداللهی صبح سه شنبه در بررسی روند اجرایی این پروژه در کارگروه گردشگری مشگین شهر تصریح کرد: منطقه گردشگری خیاو یکی از مهمترین پروژه های گردشگری این شهرستان است که شامل پل معلق، رستوران گردان، متل و تالار، شهر بازی بادی، ویلا، نمایشگاه صنایع دستی، سایت کالسکه سواری و سایت بالن سواری است.

وی با تاکید به اهمیت گردشگری این پروژه اضافه کرد: طبق قول مساعد سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل این پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

سرپرست فرمانداری مشگین شهر همچنین از خرید کابل مورد نیاز برای پل معلق این مجموعه خبر داد و افزود: پل معلق این پروژه به عنوان بزرگترین پل کابلی خاورمیانه است.

وی ادامه داد: این پل با ۳۵۰ متر طول به عنوان طولانی ترین پل معلق عابر پیاده جهان بر روی دره خیاوچای به ارتفاع ۱۰۰ متر قرار دارد.

به گفته عباداللهی ارتفاع دکل ۲۱ متر و عمق فونداسیون کابل ۱۲ متر با کابلهای فولادی و عرشه پلیمری و کامپوزیتی طرح چوب با مقاومت بالا در مقابل رطوبت و حریق و ضربه و فشار و… به همراه صاعقه گیر و بادسنج و سنسورهای کنترل حرکتی و دمپرهای خنثی کننده رزونانس و… یکی از شاهکارهای مهندسی و سازه به حساب می آید.

سرپرست فرمانداری مشگین شهر تاکید کرد: این پل با جابه جائی افقی دو متر و دید فرو دست پارک جنگلی و فرا دست قله سبلان هیجانی به اندازه ترن هوائی به عبور کننده القا می کند.



وی اضافه کرد: شهرستان مشگین شهر از سابقه باستانی و گردشگری قابل توجهی برخوردار است و احداث مجتمعهای گردشگری در آن می تواند موجب رونق اقتصادی این منطقه شود.

