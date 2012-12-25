سرمربی لیورپول خواهان تمدید قرارداد "استیون جرارد" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد "استیون جرارد" با لیورپول در پایان فصل 14-2013 به پایان می‌رسد و راجرز امیدوار است بتواند با این بازیکن پای میز مذاکره بنشیند.

بر پایه گزارش بی بی سی، هافبک ملی پوش انگلستان در 609 دیداری که با پیراهن لیورپول به میدان رفته، 153 گل به ثمر رسانده است. "راجرز" گفت: فکر نمی‌کنم در اینکه می‌خواهیم قرارداد جرارد را تمدید کنیم، هیچگونه تردیدی وجود داشته باشد.

جرارد در سال 1998 برای نخستین‌بار با پیراهن لیورپول به میدان رفت و در فصل 05-2004 با این تیم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. این بازیکن به همراه لیورپول همچنین دو بار قهرمان جام حذفی، یک بار قهرمان جام یوفا و سه بار هم قهرمان جام اتحادیه انگلستان شده است.