قوانین دست و پاگیر برای جذب سرمایه گذاری اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید نقشی زادیان شامگاه دوشنبه در چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در سنندج افزود: متاسفانه در حال حاضر شمار زیادی از قوانین دست و پاگیر بوده و باید برای جذب سرمایه گذاری بهتر آنها را اصلاح کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن سنندج در ادامه با بیان اینکه حمایت بیشتر دولت از تولیدکنندگان استان در رونق اقتصادی منطقه لازم و ضروری است، بیان کرد: رفع مشکلات فعالان اقتصادی تاثیرگذار و هم اندیشی بیشتر مسئولان استان با فعالان بخش خصوصی و تدوین برنامه های عملیاتی در این حوزه، شرایط رفع مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان را فراهم می کند.

نقشی زادیان تلاش برای رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی و حمایت از بخش تولید و صادرات داخلی را محور فعالیت های اتاق دانست و افزود: دولت باید همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد و برخی از بخش نامه های دست و پاگیر در ادامه فعالیت سرمایه گذاران حذف شود.

وی اعلام کرد: واقعیت اندیشی و تلاش برای رشد و شکوفایی همه جانبه هداف اصلی اتاق بازرگانی در استان کردستان است و تحقق آن نیازمند حمایت بیشتر دولت از بخش خصوصی است.

دبیر شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی استان کردستان عنوان کرد: سطح کمی و کیفی کالاها در استان باید بالا برود تا بتوان خدمت بیشتر به مردم اراده کرد و در ادامه با تلاش بیشتر برای تحقق رشد اقتصادی و اشتغالزایی تلاش کرد.

وی در پایان با بیان اینکه استان کردستان ظرفیت لازم در بخش توسعه کشاورزی را داشته است، یادآور شد: عملکرد جهاد کشاورزی استان با پنج هزار و 500 طرح با 166 میلیارد تومان اعتبار در استان کردستان خوب و مناسب بوده است و این روند جای تقدیر دارد.

مدیرکل گمرکات استان کردستان نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: 52 قلم کالا در استان کردستان ممنوعیت صادراتی داشتند که این میزان به 12 قلم رسیده است تا بتوان شرایط صادارت در استان را به شکل بهتری فراهم کرد.

محمد شهبازی بیان کرد: با توجه به محدودیت های گمرکی در کشور و تحریم ها صادرات در استان کردستان با بیش از 52 درصد رشد نسبت به سال گذشته همراه بوده است که این میزان رشد در توسعه بخش اقتصادی استان مثمر ثمر است.