پیام پیامبران الهی صلح و دوستی است/ برخی پیام پیامبران را درک نکرده اند

دکتر مارک جرزن مشاور سازمان ملل در امور توسعه رهبری و مدیریت مناقشات کشورهای آفریقایی و آسیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیام انبیاء آسمانی از جمله حضرت عیسی مسیح(ع) گفت: پیام همه پیامبران آسمانی صلح و دوستی برای بشریت است.

وی تصریح کرد: پیامبران الهی از جمله موسی(ع)، عیسی(ع) و محمد(ع) همه بر صلح و دوستی تأکید داشتند.

مشاور پیشین کنگره امریکا یادآور شد: همه این پیامبران مردان صلح هستند. علاوه بر اینکه این پیامبران بر صلح و دوستی همه را دعوت کردند آنها بر موضوعی مهم نیز تأکید داشتند.

مؤلف کتاب "شهروندان جهانی" افزود: همه پیامبران الهی بر عقل و خرد تأکید ویژه داشتند. برخی از پیروان این پیامبران بوده و هستند که پیام آنها را بد خواندند و بد تعبیر کردند و درک نکردند.

وی در پایان تأکید کرد: قدرت، ثروت و جذابیتهای دیگر باعث شد تا برخی از ما پیروان راستین این پیام صلح و دوستی نباشیم.

وی ضمن تبریک میلاد حضرت مسیح(ع) گفت: امیدوارم در سال نو مسیحی جهانی سرشار از صلح و دوستی داشته باشیم.

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گفتگو از جواد حیران‌نیا