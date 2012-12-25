کانون بصیرت دانشجویی نمادی از جهاد در راه خدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی فلاحتی صبح سهشنبه در جمع اعضای کانون بصیرت بسیج دانشجویی استان بوشهر اظهار داشت: کانون بصیرت دانشجویی به مسائل نظام و انقلاب بی تفاوت نیست و با حضور فعال در فضای مجازی در واقع کاری جهادی انجام میدهد.
وی اضافه کرد: مهمترین دلیل برای اثبات این مدعا فرموده مقام معظم رهبری است که می فرمایند " امروز فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد" و همین مطلب بیانگر اهمیت حضور فعال در فضای مجازی است.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهرستان بوشهر افزود: دشمن ما با ایجاد یک جنگ فرسایشی که به راه انداخته است قصد دارد استقامت مردم ما را کاهش دهد و این جنگ به مراتب سختتر و متنوعتر از جنگ تحمیلی هشت ساله ما است.
برخی از رسانههای امروز سرچشمههایی آلوده دارند
نماینده ولی فقیه در سپاه شهرستان بوشهر اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از رسانههای امروز سرچشمههایی آلوده دارند که هدف و محتوای آنها تفرقه افکنی و نفاق است.
وی ادامه داد: دشمن با ایجاد کانالهای مختلف در حوزه رسانه سعی در به زیر سوالبردن دین و مذهب ما را دارد و به نوعی همه سنین و اقشار مختلف جامعه را درگیر این مسئله کرده است.
حجتالاسلام فلاحتی بیان داشت: اگر بخواهیم جنگ نرم را بشناسیم باید ابزارهای آن را یکی یکی بشکافیم و با آنها آشنا شویم تا از هر فضایی که دشمن به ما حمله کند از همان فضا و به وسیله همان ابزار با آنها مقابله کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دشمن با ایجاد کانالهای ماهوارهای سعی در از بین بردن و از هم پاشیدن خانوادهها را دارد.
وجه مشترک فرقههای نوظهور، بیدین بودن آنهاست
نماینده ولی فقیه در سپاه شهرستان بوشهر با تاکید بر لزوم شناسایی ابزارهای جنگ نرم دشمن، تصریح کرد: امروزه بنیان خانواده در اروپا و آمریکا معنا ندارد و به سستترین وضع رسیده است.
حجت الاسلام فلاحتی در ادامه یادآورشد: وجه مشترک فرقههای نوظهور، بیدین بودن آنها است و به دنبال این هستند که معنویت را از دین جدا کنند.
وی در پایان با گرامی داشتن یاد شهید دکتر چمران اظهار داشت: اگر کسی به بصیرت دینی اعتقاد داشته باشد به هیچ وجه دچار این فرقهها نخواهد شد حتی اگر در مرکز و هسته آن قرار گیرد.
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