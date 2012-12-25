تبلیغات ضد دینی دشمنان زنگ خطری برای متولیان فرهنگی است

حجت الاسلام حسین گروسی در آستانه سالروز حماسه 9 دی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تبلیغ دین، مهمترین رسالت روحانیون است به خصوص در این برهه از زمان که ایران اسلامی مورد آماج حملات فرهنگی دشمنان قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: حضور طلاب جوان باعث افزایش مشارکت جوانان در فعالیت های مذهبی می شود و باید از سرمایه نیروی جوان در زمینه های مختلف استفاده کرد.

وی گفت: اداره تبلیغات اسلامی با اجرای طرح اعزام مبلغ، روحانی مستقر و طرح هجرت گامی مهم در راستای افزایش مشارکت های مذهبی جوانان برداشته که این امر راهی برای رویایی جوانان منطقه نهاوند در مقابله با تهاجم فرهنگی است.

سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی نهاوند در ادامه با اشاره به سالگرد حماسه 9 دی تبلیغات ضد فرهنگی از سوی دشمنان نظام در راستای انحراف جوانان را زنگ خطری برای جامعه فرهنگی دانست.

وی بیان کرد: حضور روحانی و مبلغ به ویژه در مناطق محروم و روستاهای فاقد روحانی امری ضروری در راستای تبیین فرهنگ دینی به شمار می آید.

حجت الاسلام گروسی با توجه به نیاز جامعه اسلامی به روحانیون جوان گفت: حوزه علمیه باید زمینه رشد و شکوفایی جوانان را بیش از پیش فراهم و آنان را به مهارت های تبلیغی روز و آموزه های دینی مجهز کند تا با ورود به عرصه های تبلیغی، جوانان را به سمت و سوی دین مبین اسلام فرا خوانند.

وی افزود: ایمان دینی و حضور مردمی، دو عنصر اصلی در پدید آمدن حماسه 9 دی بود و ملت ایران در این روز بزرگ، یکپارچه و منسجم به میدان مبارزه با فتنه گران آمد.

وی گفت: مستکبران، غربی‌ها و فتنه‌گران فکر می‌کردند با انقلاب رنگین و پول و دلار می‌توانند مردم را از اصول ولایت جدا کنند اما ملت ایران در حماسه 9 دی نشان دادند که آنها در خواب و خیال به سر می‌برند.

حجت الاسلام گروسی گفت: مسئولان باید از این حماسه درس بگیرند و برخی از آنهایی که در خواب غفلت به سر می‌برند از خواب غفلت بیدار شوند.