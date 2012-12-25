مسئولان نگاه سطحی به حماسه 9 دی و حضور مردم نداشته باشند

حجت الاسلام محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه 9 دی سال 88 روزی بزرگ و حماسه ای عظیم در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است، گفت: بزرگداشت این روز باید با تدبیر و برنامه ریزی بوده و این روز باید بستری برای تبیین ارزشهای انقلابی و ضرورت ولایت پذیری و وحدت باشد.

وی تصریح کرد: حماسه 9 دی در نتیجه بصیرت بخشی مدبرانه رهبر معظم انقلاب رقم خورد و موجب شد تا مردم با وحدت رویه در سایه اطاعت از ولی فقیه توطئه های دشمنان را خنثی کرده و دست آنها را از کشورمان کوتاه کنند.

وی افزود: شکوه این حماسه باید نسل به نسل منتقل شود تا پیام آن که همانا ولایت پذیری، بصیرت و وحدت اسلامی بود به نسل های بعدی نیز انتقال یابد.

حجت الاسلام محمدی بهترین و برترین حاکم را فردی دانست که بتواند بین مردم وحدت ایجاد کند و تصریح کرد: رهبر انقلاب و تدبیر ایشان در برابر توطئه های سال 88 نشان داد که ایشان بهترین ولی و حاکم ایران اسلامی بوده و اطاعت مطلقه از ایشان تنها راه ایجاد وحدت رویه و پیروزی در برابر دشمنان است.

وی حضور مردم کرج به صورت کفن پوش در نماز جمعه کرج در سالگرد این حماسه عظیم در دو سال پیاپی را ستود و آن را نشانه بصیرت بالا و ولایت‌مداری مردم این خطه دانست و ابراز امیدواری کرد: امسال هم شاهد حضور باشکوه مردم کرج در نماز جمعه کرج در سالروز حماسه 9 دی و نیز در مراسم‌هایی که به این مناسبت در سطح شهرستان برگزار می‌شود باشیم.