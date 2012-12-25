مازندران بهمن ماه میزبان رخدادی ملی در عرصه قرآنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود هزار و 600 عکس تاکنون به دبیرخانه این رویداد ارسال شده و تشویق جامعه هنری کشور و ترغیب هنرمندان عکاس برای پرداختن به برای رقابت سازنده در جهت ارتقای سطح کیفی و کمی هنر عکاسی با محوریت قرآن از جمله اهداف این جشنواره است.

لحظه ای که هنرمندان عکاس، ظرایف و لطایف انسانی زیستن تحت فرامین قرانی را در گونه‌ ای زیبا و بی بدیل از دریچه دوربین در برابر منظر مخاطبان قرار می دهند روایت هنری ناب وفاخر شکل می گیرد.

قرآن کریم بارزترین وجه و بالاترین اسوه هنر اسلامی و خلق الهی است که به صورت کلام بر جهان تجلی یافته است. آیات قرآن محتوی حکمت و تبیین‌کننده جهان‌بینی ویژه‌ای است که همواره راهنما و الگوی هنرمندان مسلمان بوده ‌است.

سه وقف جدید در تنکابن



سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه تنکابن و عباس‌آباد گفت: از ابتدای سالجاری توسط نیکوکاران و خیران، سه مورد وقف صورت گرفته است.

حجت الاسلام مهدی خواجوند صالحی اظهار داشت: وقف سنت حسنه اسلام و یادگار پسندیده‌ ای از رسول گرامی اسلام حضرت محمد (ع) است و خیران و نیکوکاران با وقف اموال و املاک خود جهت مصرف در نیتی که دارند در کمک به اقشار محروم و برگزاری مراسم و اعیاد مذهبی به عنوان بازوان پرتوان سازمان اوقاف و امور خیریه نقش بسیار سازنده دارند.

وی گفت: شهرستانهای تنکابن و عباس آباد دارای وقفیات بسیار خوبی هستند که هر یک به فراخور نیت واقف در این امور صرف می‌شوند و از این حیث از این نگرش و توجه نیکوکاران بزرگواران منطقه که برخواسته از اعتقادات عمیق دینی و توسل خالصانه به ائمه اطهار بوده قابل تقدیر است.

تئاتری‌های ساری در کاروان نمادین کربلا

به مناسبت اربعین حسینی، هنرمندان تئاتر ساری کاروان نمادین اسرای کربلا را در خیابان های مرکز استان به نمایش در می آورند.

حرکت نمادین کاروان اسرای کربلا، ساعت 14.30 روز چهارشنبه سیزدهم دی از مقابل مجتمع فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران آغاز شده و پس از عبور از میادین و خیابان های اصلی شهر ساری، تا قبل از اذان مغرب در مصلی امام خمینی (ره) واقع در میدان شهدا خاتمه خواهد یافت.



در کاروان نمادین کربلا، آیین‌های سوگواری ویژه‌ ای همچون شبیه‌ خوانی، نخل گردانی، مراسم خیمه سوزان، نوحه سرایی و به اجرا در آمده و شهروندان و عزاداران حضرت سیدالشهدا (ع) در طول مسیر، کاروان را همراهی می کنند.



حضرت زهرا (س) بهترین الگو در دفاع از ولایت است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران، حضرت زهرا (س) را بهترین الگوی در دفاع از ولایت دانست.

حجت الاسلام ستار علیزاده با اشاره به برگزاری کنگره ملی حضرت زهرا(س) در روز نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت اظهار داشت: رسول اکرم (ص)، ائمه معصومان و خاندان نبوی به عنوان معصومان، بهترین الگوی ما مسلمانان و شیعیان هستند و در این میان حضرت زهرا (س) الگوی بی نظیری به خصوص برای بانوان است.