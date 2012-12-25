  1. عناوین کل
۵ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

خواجه مظفری:

تسهیلات 12 هزار طرح مشاغل خانگی در گلستان پرداخت شد

تسهیلات 12 هزار طرح مشاغل خانگی در گلستان پرداخت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی گلستان گفت: تاکنون تسهیلات 12 هزار و 464 طرح مشاغل خانگی از سوی بانکهای استان به متقاضیان پرداخت شده است.

حسینعلی خواجه مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این راستا، 260 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح ها پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: در مجموع 37 هزار و 957 نفر در سامانه مشاغل خانگی این اداره کل ثبت نام کرده اند و 20 هزار و 150 طرح به بانکها معرفی شده است.

وی عنوان کرد: در مجموع برای اجرای این طرح ها به 43 میلیارد و 444 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی گلستان یادآورشد: بیش از 80 درصد طرحهای مشاغل خانگی مربوط به بانوان استان گلستان است که طرح ارائه کرده اند.

خواجه مظفری با اشاره به راستی آزمایی از طرح های مشاغل خانگی گفت: در این بخش 139 طرح راستی آزمایی شد که 118 طرح مثبت بوده و بقیه نتیجه منفی داشته است.

وی یادآور شد: همچنین در اعتبار سنجی اولیه 27 درصد مربوط به ایجاد اشتغال و 57 درصد مربوط به تثبیت اشتغال بوده است.

کد مطلب 1775104

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید