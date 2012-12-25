تسهیلات 12 هزار طرح مشاغل خانگی در گلستان پرداخت شد

حسینعلی خواجه مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این راستا، 260 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح ها پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: در مجموع 37 هزار و 957 نفر در سامانه مشاغل خانگی این اداره کل ثبت نام کرده اند و 20 هزار و 150 طرح به بانکها معرفی شده است.

وی عنوان کرد: در مجموع برای اجرای این طرح ها به 43 میلیارد و 444 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی گلستان یادآورشد: بیش از 80 درصد طرحهای مشاغل خانگی مربوط به بانوان استان گلستان است که طرح ارائه کرده اند.

خواجه مظفری با اشاره به راستی آزمایی از طرح های مشاغل خانگی گفت: در این بخش 139 طرح راستی آزمایی شد که 118 طرح مثبت بوده و بقیه نتیجه منفی داشته است.

وی یادآور شد: همچنین در اعتبار سنجی اولیه 27 درصد مربوط به ایجاد اشتغال و 57 درصد مربوط به تثبیت اشتغال بوده است.