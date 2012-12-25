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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۱۸

مرادی عنوان کرد:

وجود کارگاه های غیربهداشتی پنیرسازی مهمترین معضل بهداشتی دیواندره است

وجود کارگاه های غیربهداشتی پنیرسازی مهمترین معضل بهداشتی دیواندره است

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت دیواندره گفت: وجود کارگاه های غیر بهداشتی پنیر سازی محلی دیواندره مهمترین معضل بهداشتی این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی شامگاه دوشنبه در جلسه سلامت و امنیت غذایی استان کردستان که به منظور طرح مشکلات بهداشتی شهرستان های دیواندره و بیجار برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه کارگاه های پنیر سازی این شهرستان وضعیت غیر بهداشتی نامناسبی دارد و از شیرهای غیر بهداشتی استفاده می شود.

وی افزود: تعطیلی کشتارگاه سنتی و تامین گوشت از شهر سنندج باید یکی از اولویت های کاری باشد و در این راستا اقدامات مورد نیاز از سوی شبکه بهداشت برای اجرایی کردن این خواسته صورت گرفته است.

رئیس مرکز بهداشت دیواندره بیان کرد: ساماندهی دست فروشان، حذف دستفروشان مواد غذای، پلمپ کردن قلیان سراها و رفع مشکلات فاضلاب از جمله مشکلات بهداشتی این شهرستان است.

مرادی یادآور شد: متاسفانه در فصولی که بارندگی وجود دارد آب شرب شهر دیواندره کدر می شود و به دلیل عدم وجود تصفیه خانه شهروندان دجار مشکل می شوند.

وی ادامه داد: افزایش کودهای شیمیایی و ورود آب های سطحی به منابع زیر زمینی مشکلات جدی در آب شرب شهرستان دیواندره ایجاد کرده است.

توسعه شبکه فاضلاب روستایی در دیواندره ضروری است

رئیس مرکز بهداشت دیواندره گفت: ایجاد شبکه های فاضلاب روستایی ضروری است و از 173 روستا در این شهرستان تنها یک روستا دارای شبکه فاضلاب است.

مرادی افزود: در این شهرستان دو مرکز شهری و هفت مرکز روستایی خانه بهداشت فعال دارند که باید برای تقویت این حوزه نیز برنامه ریزی کرد.

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: نیاز است با تلاش مسئولان و برنامه ریزی مناسب مشکلات بهداشتی این شهرستان در کمترین زمان حل شود.

کد مطلب 1775106

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