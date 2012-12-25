شهروندان سعی میکنند خود را به این شبکههای مجازی متصل سازند و از آن به عنوان محملی برای اظهار نظر در مورد عرصههای مختلف زندگی استفاده نمایند. به بیان دیگر، شبکههای اجتماعی عرصهای را به وجود آوردهاند که فضای مناسبی برای ابراز هویت گروههای محروم اجتماعی فراهم کرده است. این عرصهی عمومی نوین از جهت توجه به گروههایی که به دلایل مختلف، از جمله بُعد مکانی و محرومیتهای دیگر، نمیتوانند در عرصه عمومی مشارکت داشته باشند، حائز اهمیت است.
گسترش این شبکههای نوین اجتماعی فضای مناسبی برای بیان هویت گروههای پراکنده فراهم آورده است. اکنون این اجتماعات این امکان را یافتهاند که به مدد ارتباطات، هویت جمعی خود را به نوعی تقویت کنند.
به اعتقاد اکثر صاحب نظران یکی از دلایل گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی در واقع عدم وجود آزادی بیان عنوان شده است.به عنوان مثال در کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان مردم تنها راه بیان دیدگاه های خود را در شبکه های اجتماعی می بینند.
به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی رژیم حاکم و نبود آزادی بیان، و جرم بودن هرگونه انتقاد از خاندان آل سعود، فعالان و هواداران مخالفان در عربستان تنها صحنه آزاد برای بیان عقاید خود را شبکه های اجتماعی و به ویژه "تویتر" یافته اند.
با توجه به اینکه افراد در شبکههای مجازی اختیار دارد تا عقاید خود را به صورت آزاد بیان کنند، و هویت خود را تا حدود زیادی پنهان نگه دارند ؛ امکان گمنامی آنان امتیازی است که جامعه شناسان آن را مانند دوران روستانشینی و شهرنشینی تعبیر میکنند، در شهرهای بزرگ افراد به نحوی گمنام هستند که میتوانند از برخی هنجارها و کنترلهای اجتماعی فرار کنند؛ در فضای مجازی نیز این مورد شدت یافته و کاربران در گمنامی به سرمیبرند که البته این یکی دیگر از جذابیتهای شبکههای اجتماعی برای افراد است.
همچنین به علت استقبال جوانان از این گمنامی در فضای مجازی، کاربر جوان دنیای مجازی، آنچه را که در فضای فیزیکی نمیتواند بهراحتی بیان کند و از نشان دادن و ابراز علاقه خود پرهیز میکند، را بروز داده و اندیشه و نظر خود را حتی پس از ابراز، اعمال نیز میکند.
با توجه به اینکه کاربران جوان شبکههای اجتماعی، افراد را از موضع هم افقی و برابر میبینند، بنابراین جوانان حاضر در شبکههای مجازی در ظاهر نوعی برابری و هم افقی میان خود و افراد دیگر مییابند و درواقع دنیای واقعی و وجود سلسله مراتبها این برابری را از بین برده است و این در حالی است که در فضای مجازی جوانان فکر میکنند با هر سن، سال، سواد و سابقه دارای موضعی یکسان هستند.
این استقلال طلبی و عدالت جویی در این شبکهها به ظاهر تأمین میشود بهطوریکه در این فضا کسی بر کسی مقدم نیست و همه در موضعی هم افق به برقراری ارتباط میپردازند. درباره ویژگیهای روانشناسانه این شبکهها و تأثیر آن بر کاربران نیز باید گفت که در گذشته کاربر جوان خود را مصرفکننده صرف میدانست این در حالی است که در شبکههای اجتماعی که به سرعت رشد یافتند، کاربر خود تولیدکننده است و وقتی تصویر و نوشتهای را بارگذاری میکند، در واقع امیال و اندیشههای خود را به منصه ظهور گذاشته و این حضور افراد بهطور مستقل جذابیت دیگر شبکههای اجتماعی است.
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