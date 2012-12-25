اولین سمینار تخصصی روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی در قزوین برگزار می شود

هادی صادق دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امروزه موضوعات حوزه روابط عمومی، تبلیغات و بازار یابی از ارکان اصلی سیاست گذاری در زمینه اقناع افکار عمومی و جذب و جلب رضایت مخاطبین است و هیچ سازمانی بدون توجه به این امور قادر به انجام موفقیت آمیز تصمیمات و برنامه های خود نیست و در کشور ما نیز در سال های اخیر این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: استان قزوین با توجه اینکه از محورهای صنعتی و گردشگری در کشور محسوب می شود و از موقعیت استراتژیک ممتاز برخوردار بوده و از محورهای مواصلاتی استان های مهمی همچون زنجان، آذربایجان شرقی، همدان، کرمانشاه، کردستان و ایلام است، لازم است ظرفیت های اطلاع رسانی و تبلیغات و بازاریابی استان برای معرفی هرچه بیشتر استان و فعال سازی قابلیت های قزوین در این امور بین رشته ای بیش از گذشته صورت گیرد.

سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری با اشاره به ضرورت برگزاری این سمینار تخصصی عنوان کرد: برگزاری نخستین سمینار آموزشی روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی فرصتی مناسبی است تا مدیران و کارگزاران این امور در بخش های صنعتی و دولتی و خصوصی با مفاهیم نوین آشنا شده و چشم اندازهای جدیدی فرا روی آنها گشوده شود.

دبیرشورای اطلاع رسانی استان با اشاره به اهداف برگزاری این سمینار تصریح کرد: ارتقاء دانش و بینش مدیران، کارشناسان و مسئولین مرتبط، آشنایی با جدیدترین شیوه ها و مفاهیم این حوزه و کمک به توسعه و پایداری واحدهای تولیدی استان با استفاده از روش های نوین روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از جمله اهداف برگزاری این سمینار است.

وی، فراهم آوردن بسترتحقیق و پژوهش در امور مرتبط با روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی آشنایی با مدیران، کارشناسان و مسئولین مرتبط با اساتید و نهادهای فعال در این امور، کمک به نهادینه کردن عمل گرایی، ارائه الگوها و مدل های کاربردی مبتنی بر الگو های دینی و ملی، ایجاد انتظار پیشرفته از نهاد های مرتبط مانند موسسات فرهنگی و کانونهای تبلیغ و دانشگاه ها، توانمد سازی اعضا شورای هماهنگی روابط عمومی و ایجاد زمینه آگاهی آنان از فرصت ها و تهدیدهای فرا رو و در نهایت تغییر در استانداردهای همایش ها و سمینارها و گردهمایی های استان و ارتقاء سطح کیفی این نوع فعالیت ها را از دیگر اهداف و دغدغه های برگزاری این سمینار تخصصی ذکر کرد.

نخستین سمینار تخصصی روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی در استان قزوین در روزهای 25 و 26 بهمن ماه امسال به صورت کاربردی و کارگروهی توسط اساتید صاحب نام در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد. و برگزاری نمایشگاه، تشکیل پانل و برگزاری کارگاه های تخصصی از فعالیت های جنبی این سمینار خواهد بود.



