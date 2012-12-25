آماده ایم تا پیکان را ببریم/ جایگاه صبا در نیمه دوم جدول نیست

عبدالصمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر، بازی تیمش با تیم فوتبال پیکان تهران را سخت و نفس گیر ارزیابی کرد و اظهار داشت: با توجه به تمرینات خوبی که داشته و بازیکنان آماده ای که داریم، امیدوارم از میدان مسابقه با پیکان تهران را با پیروزی خارج شویم.



وی با اشاره به دیدار حساس تیمش با پیکان تهران در هفته هجدهم و اول از نیم‌فصل دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور که امروز در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد، بیان داشت: شرایط فعلی جدولی رده‌بندی قطعا حساسیت‌های این بازی را دوچندان می‌کند، پیکان تهران می‌خواهد در خانه پیروز باشد و ما محکوم به پیروزی هستیم چون حضور در نیمه دوم جدول جایگاه شایسته ای برای صبا نیست.



مرفاوی افزود: هم تیم پیکان تهران و هم تیم صبای قم به طور حتم در این بازی به دنبال ارائه فوتبالی هجومی و دستیابی به سه امتیاز مسابقه هستند تا موقعیت خود را در جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از شرایط فعلی بهبود ببخشند.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: با اینکه صبای قم در مکان سیزدهم جدول رده‌بندی لیگ برتر جای گرفته هرگز توجه نکنید چون قطعا ارتقاء خواهد یافت و تیم ما با نتایج خوبی که در نیم فصل دوم لیگ برتر می گیرد از اینجای جدول جدا خواهد شد.



وی یاد آور شد: فاصله فعلی ما و پیکان تهران تنها یک امتیاز است، ضمن اینکه صبا توانایی‌های زیادی دارد و قطعا از رده فعلی بالاتر خواهد آمد و قول می دهم جایگاه ما در نیم فصل دوم بهتر از این خواهد شد زیرا این انگیزه بازیکنان ما است.



مرفاوی بیان داشت: ما برای این بازی خوشبختانه بازیکن محروم یا سه اخطاره نداریم اما به ناچار نمی‌توانیم از وجود مجید حیدری در ترکیب امروز صبای قم بهره ببریم، با این حال دست و پا بسته نیستیم و می خواهیم از بازی با پیکان تهران با دست پر بیرون بیاییم.



مرفاوی در پاسخ به این سؤال که از پیکان تهران در شرایط فعلی چقدر شناخت دارید، تصریح کرد: قطعا تفاوت‌هایی بین تیم پیکان نیم فصل اول تا این تیمی که ما می خواهیم با آن بازی کنیم، وجود دارد ولی امیدوارم تاکتیک‌هایی که برای این بازی در نظر داریم به بار نشسته و امروز از فرصت های گلزنی خود استفاده کنیم.

