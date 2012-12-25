کانون هندبال آموزشگاهها در کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال کوزه گری در حاشیه برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت هندبال استان همدان گفت: مدارس نقش مهمی در کشف استعدادهای ورزشی دارند و با تشکیل کانون هندبال آموزشگاهها و تعامل با هیئت ها می توان به این مهم دست یافت.

وی ادامه داد: هیئت های هندبال استان ها باید برنامه ریزی مطلوبی را در عرصه رشد و پیشرفت این رشته ورزشی داشته باشند.

وی با بیان اینکه در این هدف بهره مندی از تمام ظرفیت های و توانمندی ها ضروری است، اضافه کرد: اندیشه بزرگان هندبال زمینه پیشرفت و رشد این رشته ورزشی را دنبال خواهد داشت.

کوزه گری اضافه کرد: باید در رسیدن به این هدف بزرگ ضمن برنامه ریزی مطلوب، شرایط مطلوب را فراهم ساخت.

وی اظهار داشت: رئیس جدید هیئت هندبال همدان نیز باید با بهره گیری از نظرات کارشناسان و پیشکسوتان و تشکیل یک هیئت رئیسه قوی به عنوان بازوان توانمند هیئت، گامی موثر در پشرفت هندبال استان همدان بردارد.

کوزه گری اظهار داشت: فدراسیون هندبال به همه استانها توجه ویژه ای دارد و هیچ استانی را جدا از بقیه نمی داند و سعی شده امکانات لازم به همه هیئت ها و مدارس هندبال به طور یکسان توزیع شود.

رئیس فدراسیون هندبال اظهار داشت: باشگاههای خصوصی نباید انتظار حمایت مالی از فدراسیون ها و ادارات کل داشته باشند و باید خود به دنبال در آمدزایی و راه های کسب در آمد باشند.