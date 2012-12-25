بزرگترین واحد تولید زیتون در گلستان احداث می شود

دکتری اقتصاد و مجری طرح زیتون در گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با اجرای این طرح گلستان تا پنج سال آینده به قطب زیتون کشور تبدیل می شود و نیاز است باغداران در این زمینه سرمایه گذاری کنند.

علیرضا نبی اظهار داشت: افق پنج ساله ای برای طرح زیتون طراحی شده و بزرگترین واحد تولیدی زیتون و فرآورده های آن در شرق استان احداث می شود.

وی عنوان کرد: 100 هکتار از اراضی منطقه شناسایی شد و در یکسال تحقیق و مطالعات روی این بخش انجام شد و مطمئنا کیفیت زیتون گلستان مانند ازمیر ترکیه خواهد بود.

نبی با اشاره به اینکه در این بخش از کارشناسان ترکیه و اسپانیا نیز بهره گرفتیم گفت: با توجه به نزدیک بودن گلستان به خراسان رضوی از بین 10 منطقه کشور، گلستان برای اجرای طرح زیتون انتخاب شده است.

وی اشاره کرد: امسال 300 هزار تن زیتون بطور مستقیم از کشاورزان به قیمت هر کیلوگرم 2500 تومان خریداری شده است.

نبی یادآورشد: قرار است در کارخانه فرآورده های زیتون گلستان، انواع زیتون طعم دار، زیتون بیماران دیابتی، زیتون شکم پر، 12 نوع زیتون طعم دارد و 15 نوع زیتون شکم پر ارائه شود.