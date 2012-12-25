یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وضعیت هوا از امروز تغییر می کند و شاهد وقوع بارندگی در استان قم خواهیم بود، این بارندگی از نیمه های شب شدت می یابد و طی فردا صبح نیز به صورت متناوب ادامه خواهد داشت.



وی ادامه داد: همچنین بارش برف را نیزبرای استان قم پیش بینی کرده ایم اما به صورتی نخواهد بود که بر زمین بنشیند و به صورت پراکنده اتفاق خواهد افتاد.



مدیر کل هواشناسی استان تاکید کرد: درجه کنونی هوای قم 7 درجه است، بیشینه آن در 24 ساعت گذشته 15 درجه و کمینه آن 2 درجه بوده است.



وی با بیان اینکه سرعت کنونی وزش باد چهار متر بر ثانیه بوده و از سمت غرب است، گفت: بیشینه رطوبت نسبی هوا 97 و کمینه آن 46 درصد است.



زارع ضمن اشاره به اینکه حداقل درجه حرارت هوا طی فردا 1- و روز پنج شنبه نیز 3- خواهد شد، گفت: روز جمعه نیز حداقل حرارت هوا به منفی چهار درجه خواهد رسید.



وی در پایان تاکید کرد: درحال حاضر آلودگی در هوای استان وجود ندارد و چنانچه در نقاطی نیز دارای آلودگی باشد به دلیل بارش باران برطرف خواهد شد.

