مراسم یادبود ایرج بسطامی امسال برگزار نشد

فاطمه بسطامی خواهر زنده‌یاد ایرج بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مراسم یادبود برادرش گفت: هرساله مراسم یادبود ایرج بسطامی در سالگرد فاجعه زلزله بم با توجه به بضاعت اندک بنیاد بسطامی برگزار می‌شد. اما امسال با توجه به کمبود بودجه نتوانستیم این مراسم را برگزار کنیم.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به فعالیت‌های این بنیاد گفت: بنیاد ایرج بسطامی در سال 84 تاسیس شد و هم اکنون هفت سال از عمر این بنیاد می گذرد و طبق برنامه و اساسنامه‌ای که از اول داشته است، فعالیت‌هاش پیش می‌رود. در این بنیاد علاوه بر انجام فعالیت‌های هنری برخی از فعالیت های اجتماعی نیز صورت می گیرد. این بنیاد با توجه به مشکلات مالی که دارد سعی می‌کند فعالیت‌های سازنده‌ای انجام دهد.

مدیر بنیاد بسطامی در ادامه متذکر شد: برای انجام فعالیت‌های اجتماعی ستادی تشکیل شده به نام زنده یاد بسطامی به نمایندگی از مردم بم که از جمله فعالیت‌ها ما ساخت کانکس و برق‌کشی در منطقه زلزله‌زده آذربایجان شرقی بوده است. این فعالیت‌های اجتماعی از گذشته انجام می‌شده و در حال حاضر هم ادامه دارد.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا قصد ندارند مراسم کوچکی به مناسبت سالگرد درگذشت این خواننده برگزار کنند؟ گفت: به لحاظ بودجه مشکل داریم و قطعا نمی‌توانیم مراسمی درخور بسطامی انجام دهیم. ضمن اینکه سالگرد درگذشت زنده‌یاد بسطامی مصادف با ایام ماه محرم و صفر شده است.

پس از زلزله بم در تاریخ 5 دی ماه سال 1382 و کشته شدن هموطنان، ایرج بسطامی خواننده موسیقی ایرانی نیز درگذشت. از آن زمان به بعد بنیاد ایرج بسطامی تاسیس شد و فعالیت های خود را به انجام رساند.

ایرج بسطامی از پنج سالگی به خواندن آوازعلاقه نشان داد و پدر و پدربرگ او استعداد ایرج را کشف کرده و با همراهی عمویش پرورش دادند. بسطامی ردیف های آوازی در مکتب تهران به سبک استاد عبدالله خوان دوامی را نزد عموی خود یاد گرفت و در 22 سالگی شاگردی استاد شجریان را کرد. این خواننده موسیقی ایرانی نزد پرویز مشکاتیان آهنگساز و نوازنده ی نامی سنتور رفت تا تلفیق شعر و موسیقی را نزد او بیاموزد و کم کم نخستین آلبوم های خود را با مشکاتیان منتشر کرد.

آلبوم‌های " افشاری مرکب " ، " مژده بهار" ، " افق مهر" و "وطن من" در همین دوره به بازار عرضه شد. در بوی نوروز نیز که حاصل همکاری گروه دستان و آهنگسازی محمدعلی کیانی نژاد ابود نیز آواز خواند. سپس بسطامی با همکاری کیوان ساکت " آلبوم فسانه" کورش متین ، "سکوت" و حسین پیرنیا "تحریر خیال " را خلق کرد. همچنین آلبوم موسم گل حاصل همکاری او با محمدرضا درویشی بود و در آن برخی از تصانیف قمرالملوک وزیری را بازخوانی کرد.

آوازهای ایرج بیشتر بر پایه سنتور بود و در گام های بلند هیچ کس به مهارت وی نرسید.