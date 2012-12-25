وضعیت افاغنه در مجلس بررسی شد/ 5 تصمیم کمیسیون امنیت ملی برای اتباع بیگانه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی آخرین وضعیت حضور تردد اتباع بیگانه ازجمله افاغنه با حضور علی عبداللهی معاون امنیتی وزارت کشور و مدیران ذیربط، فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان، جانشین مرزبانی، اطلاعات نیروی انتظامی، استاندار کرمان، نارویی استاندار سیستان وبلوچستان، استاندار خراسان جنوبی و مدیران ذیربط وزارت اطلاعات، فرماندهی نیروی انتظامی استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان تشکیل شد.

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره این جلسه توضیح داد: در این جلسه که همکاران نماینده از استانهای مختلف نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت حضور افاغنه در کشور و استانهای مختلف به صورت قانونی و غیر قانونی ارائه شد، بررسی مذکور شامل طول زمانی و گستردگی جغرافیایی می شد.

وی ادامه داد: در این جلسه مطرح شد که پس مشکلات و مصائب وارد به کشور افغانستان به ویژه پس از تهاجم روسیه به افغانستان ایران اسلامی میزبان مهاجرین افغانی شد که از ظلم و ستم روسها به ایران پناه آوردند و ملت ایران میلیون ها افغانی آواره را در آغوش گرفت و کلیه امکانات آموزشی، اقتصادی، فرهنگی خود را در اختیار آنان قرار داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه این اقدام ایران مورد تقدیر جامعه جهانی قرار گرفت، گفت: در موج دوم مهاجرت افاغنه به ایران، یعنی در دوران حاکمیت طالبان بر افغانستان باز هم ایران اسلامی پناهگاه مهاجرین افغانی بود. حضور چند میلیونی افاغنه در ایران و سکونت و اشتغال آنها در حوزه های مختلف اقتصادی، مسائل فرهنگی و امنیتی آنها، ضرورت قانونی شدن حضور ورود و خروج آنها از جمله مسائل مهمی است که باید مورد بررسی و اقدامات لازم انجام شود.

نقوی حسینی در ادامه گفت: پس از بحث های مفصل پیرامون مسائل و مشکلات موجود بر موضوعات زیر تاکید شد:

1- همه دستگاه های ذیربط باید تسهیلات لازم جهت اجرای سیاست های کلان نظام در زمینه اتباع را فراهم و اقدامات اجرایی خود را تسریع نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به استحضار مجلس شورای اسلامی برسانند. مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حیطه اختیارات و وظایف نظارتی خود اجرای سیاست های مصوب نظام را پیگیری خواهد کرد.

2- ساماندهی و ایجاد تعادل در ترددها و استقرار افاغنه در استانها و شهرستانهای کشور با توجه به ملاحظات امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، از وزارت کشور خواسته شد تا در یک برنامه جامع و عملیاتی اهداف مذکور را محقق سازد.

3- با توجه به تهدیدات امنیتی (امنیت اجتماعی) از ناحیه ترانزیت و توزیع مواد مخدر و ناامنی های اجتماعی که متوجه جامعه شده و می شود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از دولت و قوه قضائیه به ویژه وزارت کشور، نیروی انتظامی، فرماندهی مرزبانی، وزارت خارجه به طور جدی می خواهد که با کلیه عوامل ناامنی اجتماعی به خصوص مواد مخدر برخوردی قاطع نمایند و در مورد خاطی ها و مجرمین طی مراحل قانونی برخورد و مجازات لازم اعمال گردد.

4- حضور غیر مجاز هیچ یک از اتباع بیگانه از جمله افاغنه در کشور به هیچ وجهی قابل قبول نیست و مسئولیت مستقیم آن به عهده دستگاه های ذیربط است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از وزارت کشور و وزارت خارجه می خواهد اجازه ورود و استقرار و تردد غیر مجاز به هیچ یک از اتباع خارجی ندهد و با خاطیان برخورد لازم صورت گیرد.

5- انتظار می رود با توجه به امتیازات، امکانات و همراهی هایی که جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجرین قائل شده و نهایت همکاری و مساعدت را در سطح منطقه ای اعمال کرده دیگر کشورها نیز ملاحظات جمهوری اسلامی ایران را مورد توجه قرار داده و همکاری های لازم را در دستور کار قرار دهند.