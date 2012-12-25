ادامه مواضع سازشکارانه ابومازن / بخشی از قدس پایتخت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ابومازن شب گذشته در مراسم شب کریسمش در بیت لحم اظهار داشت: فلسطینی ها از قدس چشم پوشی نخواهند کرد و پیروان ادیان آسمانی می توانند آزادانه در این شهر به انجام آیین عبادی خود بپردازند.

وی با بیان این مطلب افزود: قدس شرقی پایتخت فلسطین است و ما هرگز از آن چشم پوشی نخواهیم کرد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ادامه از کابینه رژیم صهیونیستی خواست که تمام فعالیت های شهرک سازی را متوقف کند تا مذاکرات سازش از سر گرفته شود.



به گفته ابومازن، این یک شرط برای اسرائیل نیست، بلکه جزء تعهدات بین المللی و قانونی این رژیم محسوب می شود.