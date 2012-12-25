نامه ملک عبدالله برای شاه بحرین/ موضعگیری خصمانه علیه ایران و سوریه

اهتمام شورای همکاری به مسائل امنیتی و خارجی

رسانه های عربی امروز در گزارشهای مختلفی به بررسی مسائل مطرح شده در نخستین روز نشست شورای همکاری خلیج فارس در منامه پرداخته اند.

این در حالی است که موسسات حقوق بشری اخیرا برگزاری نشست شورای همکاری خلیج فارس در پایتخت کشوری که مردم خود را به بدترین شکل سرکوب می کند، اشتباه دانسته و آن را محکوم کردند.

روزنامه السفیر لبنان امروز در گزارشی نوشت : کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بدون توجه به اوضاع سیاسی و امنیتی ناآرام در کشورهای خود، سی و سومین نشست این شورا را آغاز کردند.

السفیر با اشاره به حضور امیر کویت و شاه بحرین در آغاز نشست منامه، نوشت: در این نشست تنها سران ارشد دو کشور از شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس حضور داشتند. در راس مسائل این نشست موضوع تحولات سوریه و یمن و موضوع هسته ای ایران قرار دارد.

روزنامه الحیات نیز امروز در گزارشی به بررسی روز نخست اجلاس شورای همکاری خلیج فارس در بحرین پرداخت و نوشت : در روز نخست این نشست بر لزوم ارتقای سطح شورای همکاری به اتحادیه تاکید شد، همچنین کشورهای عضو مواضع شدیدی در قبال سوریه و ایران اتخاذ کردند.

از سوی دیگر، یک مقام بحرینی در گفتگو با الحیات اظهارداشت : هیچ مانع جدی در برابر ارتقای سطح شورای همکاری به اتحادیه وجود ندارد و این مسئله در یک دوره زمانی معین محقق می شود.

روزنامه الشرق الاوسط نیز با اشاره به حضور "سلمان بن عبدالعزیز" ولیعهد سعودی در نشست منامه اعلام کرد: وی در این نشست، نامه ملک عبدالله را به حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین تحویل داد. این روزنامه به محتوای نامه ملک عبدالله به ملک حمد اشاره ای نکرد.

بزرگترین انتخابات پارلمانی در تاریخ اردن

شبکه خبری الجزیره امروز در گزارشی اعلام کرد: کمیته مستقل انتخابات اردن شب گذشته از ثبت نام یک هزار و 518 نفر برای حضور در انتخابات پارلمانی این کشور که 23 ژانویه 2013 برگزار می شود، خبر داد.

در این انتخابات 698 نامزد به صورت حزبی برای بدست آوردن 27 کرسی پارلمان و 820 نامزد به صورت مستقل برای بدست آوردن 108 کرسی رقابت می کنند. همچنین 15 کرسی پارلمان به بانوان اختصاص یافته است.

بنابراین گزارش با توجه تعداد نامزدهای ثبت نام کرده، انتخابات پارلمانی بزرگترین انتخابات در تاریخ اردن لقب گرفته است. تعداد نامزدهای ثبت نام کرده حتی باعث شگفت زدگی مقامات دولتی در اردن شده است.

کمیته مستقل انتخابات اردن طی روزهای آتی پس از بررسیهای لازم اسامی نهایی نامزدهای انتخابات پارلمانی را اعلام می کند. در این انتخابات 2.2 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند.