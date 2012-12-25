قاسمپور از تیم فوتبال مس کرمان کنار گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قاسمپور شب گذشته تصمیم گرفت در بازی با سپاهان روی نیمکت مس کرمان ننشیند. او به خاطر آنچه که " پایبند نبودن این باشگاه به تعهداتش" اعلام شده بود، این تصمیم را گرفت ولی صبح امروز از این تصمیمش منصرف شد و به هتل محل اقامت مس رفت.

قاسمپور پس از ورود به هتل متوجه شد شهبازی مدیرعامل باشگاه به سرپرست تیم اعلام کرده است، او از سمتش در این تیم اخراج شده‌ و نباید برای دیدار با سپاهان کنار تیم باشد.

ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید مطالب فوق گفت: من هم از مسئولان باشگاه خواستم به صورت کتبی این موضوع را به من اطلاع بدهند و در حال حاضر منتظر نامه اخراجم هستم.