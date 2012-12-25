  1. ورزش
۵ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۰۸

با تصمیم مدیرعامل باشگاه/

قاسمپور از تیم فوتبال مس کرمان کنار گذاشته شد

قاسمپور از تیم فوتبال مس کرمان کنار گذاشته شد

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان که از تصمیمش برای عدم حضور روی نیمکت این تیم در بازی با سپاهان منصرف شده بود، صبح امروز از سوی مدیرعامل باشگاه مس کنار گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قاسمپور شب گذشته تصمیم گرفت در بازی با سپاهان روی نیمکت مس کرمان ننشیند. او به خاطر آنچه که " پایبند نبودن این باشگاه به تعهداتش" اعلام شده بود، این تصمیم را گرفت ولی صبح امروز از این تصمیمش منصرف شد و به هتل محل اقامت مس رفت.

قاسمپور پس از ورود به هتل متوجه شد شهبازی مدیرعامل باشگاه به سرپرست تیم اعلام کرده است، او از سمتش در این تیم اخراج شده‌ و نباید برای دیدار با سپاهان کنار تیم باشد.

ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید مطالب فوق گفت: من هم از مسئولان باشگاه خواستم به صورت کتبی این موضوع را به من اطلاع بدهند و در حال حاضر منتظر نامه اخراجم هستم.

کد مطلب 1775148

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها