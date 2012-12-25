جدال مدعیان برای صدرنشینی در هفته پایانی/ برگزاری لیگ در مازندران!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابتهای دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد پس از اذان مغرب روز پنجشنبه هفتم دیماه ر حالی با انجام چهار دیدار برگزار می‌شود که مازندرانی‌ها با توجه به حضور 6 مدعی در این پیکارها، میزبان تمامی دیدارهای هفته جاری هستند.

در گروه یک این رقابتها تیم صدرای زیرآب میزبان تیم مدعی و پرمهره ثامن الحجج سبزوار است که مطمئنا سبزواری‌ها با توجه به صعود زودهنگام خود از این گروه، دیدار ساده و بدون حساسیتی را پیش رو دارند.

در دیگر دیدار این گروه نیز تیم پرسپولیس جویبار میزبان سایپای شمال است و سرخپوشان جویباری هم با وضعیتی مشابه تیم ثامن الحجج سبزوار، از صعود خود به مرحله نیمه نهایی مطمئن هستند.

در گروه دو، تیم مدعی و صعود کرده فولاد ماهان سپاهان در ساری میزبان تیم شهدای این شهر است و دیدار بعدی را نیز تیم داماش بابل با گاز مازندران برگزار می‌کند که این مسابقه در شهرستان بابل پیگیری می‌شود.

با توجه به نتایج هفته‌های قبل رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد، می‌توان از هم اکنون تیم‌های ثامن الحجج سبزوار و پرسپولیس جویبار را از گروه یک و تیم‌های فولاد ماهان سپاهان و داماش بابل را از گروه دو به عنوان چهار تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی معرفی کرد. البته دیدارهای هفته سوم بیش از هر چیز به سرگروهی این چهار تیم مربوط خواهد شد تا بدین ترتیب بتوان دیدارهای ضربدری مرحله نیمه نهایی را نیز پیش بینی کرد.

بنا بر این گزارس، اسامی داوران و ناظران هفته سوم رقابتهای دور برگشت به شرح زیر است:

گروه یک:

* صدرای زیرآب - موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) سبزوار (سالن رنجبر صفری زیرآب)

ناظر فدراسیون و سرپرست مسابقات: رضا غلامی (تهران)

نماینده فدراسیون و هیأت کشتی استان مازندران: غلامرضا نوری زاده (دبیر هیات)

هیات ژوری: احمد حاج‌آقاپور (تهران)

داوران: اصغر محمدی (تهران)، فریدون عابدین نژاد (تهران)، جواد رجبیان (تهران) و محمودرضا ستوده (لرستان)

* پرسپولیس جویبار - سایپا شمال (سالن حاجی‌زاده جویبار)

ناظر فدراسیون و سرپرست مسابقات: حجت‌اله گودرزی (تهران)

نماینده فدراسیون و هیأت کشتی استان مازندران: سلمان قادری (نایب رئیس)

هیأت ژوری: محمد عادل‌پور (زنجان)

داوران: علی اکبر صوفی (تهران)، ناصر فروتن (تهران)، عیسی ایرانی (تهران) و مسعود رستمی‌پور (تهران)

گروه دو:

شهدای ساری - فولاد ماهان سپاهان (سالن سید رسول حسینی ساری)

ناظر فدراسیون و سرپرست مسابقات: ابراهیم نیک سرشت (تهران)

نماینده فدراسیون و هیأت کشتی استان مازندران: اکبر صفری (رئیس هیأت کشتی ساری)

هیأت ژوری: طاهر محمدعلی زنگنه (تهران)

داوران: حمید امامی (خراسان رضوی)، جواد کریمی (تهران)، رضا نقی لو (زنجان) سیدحسین حسینی (تهران)

* داماش بابل - گاز مازندران (سالن سردار سجودی بابل)

ناظر فدراسیون و سرپرست مسابقات: عباس نمازیان (تهران)

هیأت ژوری: اردوان صاحب (خوزستان)

داوران: احمد دامغانی نژاد (تهران) سید محمد افتخاریان (البرز) محمدحسین توقی (تهران) بابک امجدی (تهران)

ضمنا مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ برتر کشتی آزاد روز 12 دیماه برگزار می‌شود که فعلا محل برگزاری این پیکارها از سوی فدراسیون مشخص نشده است.