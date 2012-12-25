تیمی که خودسر بازی را ترک کند باید بازنده شود/ رای فدراسیون والیبال به حق بود

حمید ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره‌ای کوتاه به جریان دیدار تیم‌های شهرداری ارومیه و کاله آمل کرد واظهار داشت: بازیکنان و مربیان کاله خودسرانه زمین بازی را ترک کردند، ناظر بازی هم مهلت قانونی برای بازگشت آنها به زمین و ادامه بازی تعیین کرد چون شرایط برای ادامه بازی مهیا بود و داور اول هم مشکلی برای سوت زدن نداشت.

وی تصریح کرد: با این حال آنها به زمین بازی بازنگشتند و به همین دلیل داور در داخل زمین سوت خود را به نشانه اعلام پایان بازی به صدا در آورد. قطعی و مشخص بود که نتیجه این بازی سه بر صفر به سود ما اعلام شود که نقشی در نیمه تمام ماندن بازی نداشتیم. رای کمیته انضباطی کاملا به حق و عادلانه بود.

مربی تیم والیبال شهرداری ارومیه به حکم انضباطی مبنی بر محکوم شدن این تیم به انجام دو بازی بدون تماشاگر اشاره کرد و یادآور شد: به هر حال در همه شهرها تماشاگرانی هستند که در جریان بازی با فحاشی یا پرتاب اشیای مختلف مشکل ساز می‌شوند. در جریان دیدار ما مقابل کاله هم مشکلاتی از سوی تماشاگران ایجاد شد که خیلی زیاد نبود ضمن اینکه موسوی هم مسبب آن شد.

ساداتی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف تشکیل تیمی مانند شهرداری ارومیه خدمت رسانی به علاقمندان والیبال است، ادامه داد: در شهرهایی مانند ارومیه که پایتخت والیبال محسوب می‌شود تعداد علاقمندان و دوستداران والیبال زیاد است. طبیعی است که بازی در خانه اما در غیاب این تماشاگران به ضرر ماست. در واقع امتیاز دو میزبانی ما سلب شده است اما در هر صورت تابع این رای هستیم.

وی یادآور شد که بنا به حکم کمیته انضباطی، تیم والیبال شهرداری ارومیه دیدارهای خود در هفته شانزدهم و هفدهم لیگ برتر مقابل جواهری گنبد و سایپای البرز را بدون تماشاگر برگزار خواهد کرد.

مربی تیم والیبال شهرداری ارومیه همچنین در مورد دیدار فردای تیمش برابر آلومینیوم المهدی بندرعباس گفت: این تیم نتایج بیش از توانش گرفته و در خانه تیم‌های بزرگی را شکست داده است. البته شینده بودیم این بازی بدون تماشاگر برگزار خواهد شد اما به خاطر اعتراض مسئولان آلومینیوم المهدی قضیه منتفی شده تا مجددا به آن رسیدگی شود.

حمید ساداتی در پایان گفت: برگزاری این بازی بدون تماشاگر امتیاز خوبی برای ما بود اما در هر صورت حالا که موقعیت‌مان در جدول به واسطه سه امتیاز دیدار با کاله خیلی خوب شده و می‌دانیم هم دو بازی خانگی را باید بدون تماشاگر برگزار کنیم، باید در شرایط عادی هم پیروز بازی فردا شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدارهای هفته سیزدهم رقابت‎های والیبال لیگ برتر که چهارشنبه گذشته برگزار شد، تیم کاله به دلیل مشکلات ایجاد شده از سوی تماشاگران ارومیه که اقدام به پرتاب اشیاهای مختلف کرده بودند، دیدار با شهرداری ارومیه را نیمه کاره رها کرد. در همین راستا کمیته انضباطی روز دوشنبه تیم کاله را سه بر صفر بازنده معرفی کرد و شهرداری ارومیه را هم به انجام دو بازی خانگی بدون تماشاگر محکوم کرد.