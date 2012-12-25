به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند با ارسال نامهای به محمود احمدینژاد رئیس جمهور کشورمان خواستار واگذاری سهام یکی از طرحهای پتروشیمی مستقر در عسلویه به مردم استان بوشهر شد.
استاندار بوشهر در این نامه خطاب به رئیس جمهور آورده است: همانگونه که مستحضرید استان بوشهر به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز میزبان بزرگترین سرمایهگذارهای اقتصاد ملی در این حوزه محسوب میشود.
مردم استان بوشهر که با افتخار از بدو شکل گیری این سرمایهگذاریها تاکنون همه شرایط را برای ایجاد محیطی امنیتی و اجتماعی آزاد و بدون حاشیه برای فعالیت این طرحها فراهم آوردهاند، انتظار دارند این پروژهها با تناسب نقشآفرینی در توسعه کلان کشور، به بهبود شرایط معیشت و اقتصاد عمومی استان نیز کمک کند.
حسنوند در ادامه این نامه آورده است: با عنایت به مراتب فوق و با توجه به برنامهریزی استقرار 28 فاز پتروشیمی در حوزه پارس جنوبی و طرحهای توسعه پارس شمالی موجب امتنان است به منظور پاسداشت همکاری بیدریغ مردم استان در شکلگیری و توسعه طرحهای یادشده و تقویت شرایط امنیتی و تعلق خاطر عمومی استان به این پروژهها و همچنین کمک به بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم، در صورت صلاحدید دستور فرمایید سهام یکی از طرحهای پتروشیمی وابسته به دولت در منطقه به مردم استان واگذار شود.
لازم به ذکر است سیدحسن موسوی رئیس دفتر رئیس جمهور با ارجاع این نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزیر نفت خواستار بررسی و اقدامات لازم در این زمینه شده است.
فریدون حسنوند استاندار بوشهر از زمان حضور خود در بوشهر با تاکید بر اینکه این استان تاکنون به جایگاه واقعی خود دست نیافته است، سعی دارد با استفاده از ظرفیتهای بالا و قابلیتهای ویژه استان بوشهر، این استان را در مسیر توسعه قرار دهد.
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