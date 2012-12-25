تولید 15بازی رایانه ای ایرانی در سبکهای مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز رشد بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در پی استقبال مخاطبان از مسابقه تولید بازی در نمایشگاه دوم گیم تهران در قالب انستیتو ملی بازی سازی این بنیاد راه اندازی شد.
حمایت از فعالان عرصه بازیسازی و ارتقاء استعدادهای بازیسازی زیرنظر متخصصان، از اهداف تاسیس مرکز رشد انستیتو ملی بازیسازی به شمار می رود.
این مرکز مکانی است برای پاسخگویی به نیاز علاقهمندان دانشگاهی تا مکانی را برای فکرکردن و تولید بازی داشته باشند.
مرکز رشد بازی رایانه ای محلی برای فعالیت گروههای بازی سازی بوده و هر گروه در مدت یک تا سه ماه میتواند با استفاده از ابزار مورد نیاز، مشاور و استاد راهنما اقدام به تولید بازیهای ملی کند و بنیاد بازی های رایانه ای از تولیدات گروههای بازی سازی در این مرکز استعدادیابی حمایت خواهد کرد.
بسترهای ابتدایی برای تولید بازیهای رایانهای در مرکز رشد در اختیار علاقهمندان و کسانی که در گام های نخست بازی سازی هستند، قرار میگیرد و تحت نظارت و کنترل، بازیهای مورد نظر گروهها ساخته و جهت عرضه به بازار بازیهای رایانه ای کوچک (casual games) آماده خواهد شد.
انستیتو ملی بازی سازی بنیاد ملی بازی های رایانه ای به عنوان اولین مرکز تخصصی آموزش ساخت بازی در کشور، در حال فعالیت بوده و اکنون 250 دانش پذیر در این مرکز در حال آموزش هستند و مرکز رشد نیز از دیگر بخش های انستیتو است که در قالب این مرکز اقدام به ارائه برنامه های آموزشی به علاقه مندان گیم می کند.
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