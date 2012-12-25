به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، روسا و معاونان شبکه‌ها به همراه معاون اجرایی معاونت بهداشتی و مسئول گسترش شبکه‌های بهداشت و درمان صبح سه‌شنبه از شهرستان دیلم بازدید کردند.

دکتر عبدالمحمد خواجه ئیان در این بازدید گفت: هدف از انجام بازدیدهای گروهی از شبکه‌ها کمک به ارتقای سطح خدمات به مراجعان در مراکز و خانه‌های بهداشت و الگوبرداری از نقاط قوت این بازدیدها است.

وی در نشست مشترک روسای شبکه‌های بهداشت و درمان در مرکز شهیدحسینی زاده امام حسن اظهار داشت: بایستی از این بازدیدها برداشت مثبتی داشته باشیم و در هر شهرستانی که می رویم از کارهای مثبتی که در آنجا صورت گرفته الگو بگیریم.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر بیان داشت: فضای فیزیکی مناسب، نیروهای جوان و تحصیل‌کرده، تجهیزات مناسب، آزمایشگاه مجهز و ارائه همه خدمات دندانپزشکی سطح یک از جمله نقاط قوت مرکز بهداشتی درمانی شهیدحسینی زاده است.

وی در ادامه بر انجام بازدید تاسیسات شبکه‌ها از مراکز بهداشتی درمانی و واحدهای محیطی برای رفع مشکلات تاسیساتی و حفظ و نگهداری تجهیزات تاکید کرد.

خواجه‌ئیان تجهیز شبکه‌ها به وسایل و تجهیزات مورد نیاز در سوانح و حوادث غیرمترقبه، ساخت پناه‌گاه‌های امن برای نگهداری تجهیزات و داشتن تیم‌های عملیاتی و واکنش سریع قوی و مجهز برای مقابله با بلایا و سوانح و حوادث غیرمترقبه را از جمله ضروریات شبکه‌های بهداشت و درمان عنوان کرد.

این مسئول خواستار آموزش مستمر بهورزان و افزایش توان مهارتی آنان در آموزشگاههای بهورزی شد و بر تامین تجهیزات مورد نیاز پزشکان در مراکز بهداشتی درمانی تاکید کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه در ادامه سخنان خود اظهار داشت: پزشک مرکز بهداشتی درمانی بایستی بر شاخص های بهداشتی منطقه تحت پوشش خود اشراف کامل داشته باشد تا بتواند با همکاری سرپرست و پرسنل مرکز برنامه ربزی مناسب برای حل مشکلات بهداشتی منطقه داشته باشد.

فراهم‌کردن امکانات رفاهی برای پزشکان و دندانپزشکان مراکز بهداشتی درمانی

رئیس شبکه بهداشت و درمان دیلم در ادامه این نشست گفت: زمین این مرکز اهدایی خانواده محترم شهیدحسینی زاده بوده و ساختمان آن از محل اعتبارات وزارت نفت و بودجه شهرستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ساخته و در فروردین90 به بهره برداری رسیده است.

عبدالحسین ناصری افزود: این مرکز شهری و روستایی با دو خانه بهداشت حصار و لیلتین، یک پایگاه بهداشتی ضمیمه و 20 نفر پرسنل، خدمات بهداشتی و درمانی را به سه هزار و 975 نفر جمعیت تحت پوشش ارائه می‌کند.

وی فراهم کردن امکانات رفاهی برای تمام پزشکان و دندانپزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی، داشتن برنامه عملیاتی در همه مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت و اجرای طرح استانداردسازی تجهیزات مراکز و خانه‌های بهداشت را از جمله طرح‌ها و برنامه‌ها اجرا شده در این شهرستان عنوان کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دیلم در ادامه گزارشی از پایش های انجام شده در چهار ماهه دوم سال و نتایج پس‌خوراندهای ارسالی مراکز را ارائه کرد و در ادامه گزارشی از اجرای طرح توانمندسازی کاردانان مراکز بهداشتی درمانی ارائه کرد و نتایج اجرای این طرح را مثبت ارزیابی کرد.

در ادامه این جلسه روسای شبکه‌ها گزارشی از طرح‌ها و برنامه‌های اجرا شده در شهرستانه‌ا، تجارب ارزنده خود از اجرای برنامه‌ها و همچنین مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه بهداشت و درمان را عنوان کردند.

در ادامه معاون بهداشتی و روسای شبکه ها از مرکز شهید حسینی زاده امام حسن و ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم بازدید کردند.

بازدید معاون بهداشتی و روسای شبکه ها از شهرستان دیلم دومین تجربه بازدید مشترک و گروهی است که در راستای بهبود کیفیت خدمات در شبکه های بهداشت و درمان انجام شد.