ایجاد نمایشگاه دستاوردهای نظام طی دهه فجر در کنگان

تیمور یزدان شناس پس از جلسه ستاد دهه فجر به خبرنگار مهر گفت: دهه فجر یادگار و یادآور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است.
وی با تاکید بر این نکته که دهه فجر هر سال باید نسبت به سال قبل باشکوهتر و با برنامهریزی بهتری انجام شود، افزود: بدین منظور در این جلسه کمیتههای مختلفی تشکیل و مسئول کمیتهها مشخص شدند تا با کمک دوستان بتوانیم برنامههای دهه فجر امسال را به شکلی مناسب پیاده کنیم.
یزدانشناس اظهار داشت: به دلیل تقارن هفته وحدت و دهه فجر باید روحیه نشاط و امیدواری را در کل شهرستان و در بین مردم اعم از برادران اهل تسنن و تشیع را با برگزاری جشنهای سنتی و دیگر برنامههای موثر، تزریق کرد.
فرماندار کنگان افزود: تلاش میکنیم تا پروژههای عمران شهری و روستایی خوبی را در دهه فجر افتتاح کنیم.
وی همچنین از ایجاد نمایشگاه دستاوردهای انقلاب و نظام در دهه فجر خبر داد و خاطرنشان کرد: این موضوع را به عنوان یک نکته اساسی در دستور کار قرار داده ایم.
یزدانشناس ادامه داد: در این جلسه کمیتههای مختلفی از جمله کمیته دانشجویی، ورزشی، کارگری، اصناف، فرهنگی، نمایشگاه، امنیت، عمران، روستایی، عشایری، تشکیل شد تا همه اقشار را برای این فضا در بر بگیرد.
فرماندار کنگان افزود: با توجه به مسئله بیداری اسلامی انتظار می رود که از 22 بهمن امسال استقبال پرشورتر و بیشتری به عمل بیاید و همه ما یک بار دیگر با آرمان های انقلاب و رهبر معظم بیعت کنیم.
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