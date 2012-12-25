امید به زندگی در شهرستان هشترود نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

محبوب ایمانی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در هشت ماهه نخست امسال میزان فوتهای اتفاق افتاده در هشترود 196 مورد بوده که نسبت به آمار زمان مشابه سال قبل 12 در صد کاهش داشته است.

وی افزود: از کل فوت های ثبت شده 72 مورد در مناطق شهری و124 مورد روستایی به ثبت رسیده است.

ایمانی ادامه داد: از کل فوت های ثبت شده 99 نفر مرد و 97 مورد متعلق به زنان بوده است.

وی مهم ترین علل فوت در هشت ماهه نخست سال گذشته را بیماری های قلبی و عروقی ، حوادث غیر عمدی و کهولت و بیماری های دستگاه تنفسی عنوان کرد .

وی افزود : بررسی آماری وقایع ثبت شده ازدواج در شهرستان نشان می دهد که در هشت ماهه نخست سال جاری تعداد 623 مورد واقعه ازدواج در شهرستان به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 14 درصد کاهش را نشان می دهد.

ایمانی 41 درصد از ازدواج های شهرستان را در مناطق شهری و 59 درصد را در مناطق روستائی اعلام کرد.

رئیس اداره ثبت و احوال هشترود در ادامه خاطر نشان کرد: در هشت ماهه نخست امسال نیز 758 مورد ولادت به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (806 مورد) حدود شش درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه افزود: از کل ولادت های ثبت شده 403 مورد متعلق به نوزادان پسر و 355 مورد متعلق به نوزادان دختر بوده است .