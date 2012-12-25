نقطه عطفی برای درمان بیماری قلبی/ جایزه استاندار به نخبه خراسانی

شیما افتخار در گفتگو با مهر اظهار کرد: طرح بررسی اثر اچ دی ال زرده تخم مرغ بر پلاک آترو اسکلروز خرگوش که نتیجه آن تولید یک داروی پیشگیری و درمان کننده سکته های قلبی است در صورتی که تکمیل و مرحله آزمایشات انسانی را با موفقیت طی کند بیماران قلبی که دچار سکته شده اند بدون نیاز به عمل جراحی درمان خواهند شد.

نخبه 18 ساله مشهدی با اشاره به خاصیت پیشگیری کننده این دارو افزود: اثر این دارو در آزمایشاتی که بر روی خرگوش انجام پذیرفته ثابت شده است و این دارو علاوه بر خاصیت درمانی خاصیت پیشگیری از بروز سکته های قلبی را نیز دارا خواهد بود.

افتخار که در حال حاضر دوره پیش دانشگاهی در حال تحصیل است بیان کرد: کارهای تحقیقاتی طرح چهار سال به طول انجامید، از این مدت حدود دو سال آن با انجام آزمایش بر روی 30 خرگوش که به چنج گروه شش تایی تقسیم شده بودند اثر این دارو هم در زمینه درمان و هم در زمینه پیشگیری از بروز سکته قلبی بررسی و نتیجه بسیار عالی و رضایت بخش بود.

وی گفت: همه مراحل آزمایش با همکاری صمیمانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با راهنمایی دکتر موسی الرضا حاجی زاده انجام شده است.

برگزیده چهاردهمین دوره جشنواره خوارزمی افزود: این دارو توسط گروه پزشکی که در تهران حضور داشتند مورد تایید قرار گرفته است.

افتخار که در مراسم تجلیل از برگزیدگان تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز مورد تقدیر قرارگرفت و از طرف استاندار خراسان رضوی مبلغ سه میلیون ریال جایزه دریافت کرده است.

وی افزود: جایزه ریالی چهاردهمین دوره جشنواره نیز 13 میلیون و 500 هزار ریال بوده که به همراه لوح تقدیر دریافت کرده است.

نفر اول چهاردهمین دوره جشنواره خوارزمی در سال 91 در رشته علوم زیستی و پزشکی اظهار کرد: مشکل اصلی بنده در حال حاضر شرکت در کنکور سراسری است و شش ماه باقی مانده تا کنکور باعث شده نتوانم طرحم را تکمیل کنم.

افتخار از مسئولان خواست چاره ای بیندیشند تا دانش آموزان محقق و برگزیده بتوانند بدون کنکور و در رشته مورد علاقه شان وارد دانشگاه شوند.

وی افزود: متاسفانه در رشته تجربی تبصره ای اضافه شده که مانع رفتن بدون کنکور امسال بنده به دانشگاه می شود.

نخبه 18 ساله مشهدی بیان کرد: همین شش ماهی که تا کنکور باید وقت برای آزمون صرف کنم اگر صرف تکمیل تحقیق و پروژه ساخت داروی پیشگیری و درمان کننده سکته های قلبی شود و با توجه به اینکه سکته های قلبی دومین عامل مرگ و میر ایرانیان است حساب کنید جان چه تعداد از مردم را می شود نجات داد.

افتخار با اشاره به دلایل موفقیتش گفت: اول از همه توکل به خدا و بعد هم دعای پدر و مادرم و همچنین کمک های مالی و معنوی دکتر غلام رضا مصلی نژاد که مبلغ 70 میلیون ریال به منظور انجام تحقیقات را متقبل شده اند و همچنین همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و راهنمایی های دکتر حاجی زاده و همه معلمان و دبیرانی که در طی سال ها زحمت علم آموزی من را بر عهده داشتند.

وی گفت: مادرم دارای مدرک لیسانس و بازنشسته آموزش و پرورش و پدرم نیز دارای مدرک دیپلم و بازنشسته تامین اجتماعی است.

نخبه 18 ساله مشهدی اظهار کرد: دارای دو برادر نیز هستم و عامل موفقیت خودم را استعداد و توانایی بالای ذهنی نمی دانم بلکه با تلاش و پشتکار و توکل به خداوند توانستم ضمن موفقیت در تحصیل کارهای تحقیقاتیم را نیز دنبال کنم.

افتخار افزود: همین طرحی که امسال مقام اول را به دست آورد سال گذشته به صورت ناقص در جشنواره خوارزمی شرکت کرد و موفق به کسب مقام چهارم شد.

وی گفت: کلاس دوم راهنمایی که بودم با ارائه یک مقاله در زمینه مقایسه طب سنتی و طب جدید نیز موفق به کسب عنوان برتر شدم.

برگزیده چهاردهمین دوره جشنواره خوارزمی به شعر بسیار علاقه مند است و قصد دارد در آینده شعرها و دلنوشته هایش را در قالب یک کتاب شعر منتشر کند.



