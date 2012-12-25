تولید ثروت از طریق پژوهش در دانشگاه ها زیربنای اقتصاد مقاومتی است

حمید طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشگاه ها را می توان در سه نسل آموزشی، پژوهشی و کار آفرینی طبقه بندی کرد و اکنون دانشگاه های نسل سوم که در مسیر کارآفرینی گام برمی دارند با توجه به سه راس مثلث آموزش، پژوهش و کارآفرینی می توانند دانشگاه ها را به عنوان زیر بنای اقتصاد مقاومتی معرفی کنند.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان افزود: دانشگاه های دولتی که با بودجه دولت اداره می شوند و دانشگاه آزاد که شهریه محور است می توانند با کاربردی کردن پژوهش ها، بخشی از اعتبارات و نیازهای مالی خود را از طریق تجاری سازی پژوهش ها تامین کنند.

طباطبایی با اشاره به توانمندی ها و دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد واحد قوچان در سه بخش زیرساخت ها، تولید علم و تولید ثروت افزود: واحد قوچان با اتصال به شبکه فیبر نوری بین المللی و وجود 45 کارگاه و آزمایشگاه و برخورداری از بهترین فضاهای آموزشی و پژوهشی، زیر ساخت های بسیار مناسبی در جهت تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین دارد.

وی تصریح کرد: از مهرماه سال1389 تا مهر امسال پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 88 مقاله در مجلات معتبر بین المللی ارائه کرده اند و همچنین تاکنون 27 جلد کتاب چاپ و منتشر و 25 اختراع توسط پژوهشگران این واحد به ثبت رسیده است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان اظهار کرد: همکاری با پژوهشکده نوح وابسته به وزارت دفاع برای رفع نیازهای دفاعی کشور، ایجاد مرکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری برای حمایت از پژوهشگران و تجاری سازی ایده ها و ایجاد حداقل دو شرکت دانش بنیان بخشی از الویت ها و برنامه های پژوهشی دانشگاه آزاد واحد قوچان در مسیر تحقق دانشگاه کارآفرین است.



