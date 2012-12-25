صدور گواهی فرهنگی برای دانشجویان دانشگاه خوارزمی

دکتر حسین شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه خوارزمی برای مشخص کردن فعالیت های فرهنگی دانشجویان در آینده مانند فعالیت های آموزشی آنان قصد دارد برای تمام فعالیت های فرهنگی دانشجویان گواهینامه صادر کند.

وی ادامه داد: این طرح امسال برای اولین بار در دانشگاه خوارزمی درحال انجام است و دانشجویان علاقمند می توانند در این طرح شرکت کنند.

معاون فرهنگی دانشگاه خوارزمی درباره کاربرد مدرک فرهنگی برای دانشجویان گفت: بیشتر دانشجویان با انگیزه استخدام در یک بخش خصوصی و دولتی تحصیل می کنند وقتی دانشجویی یک دوره فرهنگی را طی کرده باشد به لحاظ جایگاه فرهنگی امتیازات بیشتری نسبت به کسی که این دوره را طی نکرده دارد بنابراین وی در اولویت استخدام قرار می گیرد.