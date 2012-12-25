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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

میرگلوبیات:

اعتبارات کفاف نیازهای فرهنگی جامعه را نمی دهد

اعتبارات کفاف نیازهای فرهنگی جامعه را نمی دهد

ساوه – خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان های ساوه و زرندیه با تاکید بر اینکه اعتبارات در نظر گرفته شده کفاف نیازهای فرهنگی جامعه را نمی دهد گفت: ترویج فرهنگ دینی مستلزم مشارکت همه آحاد جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهلا میرگلوبیات افزود: با توجه به اهمیت مسئله تبلیغ دین باید همه کمک کنند تا بتوان فرهنگ دینی در جامعه نهادینه شود.

وی ادامه داد: باید به اقشار تاثیرگذار به ویژه هیئت های مذهبی، مداحان،روحانیون و مبلغات دینی توجه ویژه شود و اینها در جامعه مخاطبان زیادی دارند و اگر درست تبلیغ کنند در مسائل دینی و اخلاقی کمک خوبی به خانواده می توانند داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه مداحان باید به مسائل حاشیه ای کمتر توجه کنند و اصل مسائل دینی بپردازند خاطرنشان کرد: تربیت دینی راه وصول به هدف نهایی زندگی را نشان می دهد که این تربیت باید در جامعه اسلامی نمود بیشتری داشته باشد.

میرگلوبیات ادامه داد: خانواده نهاد مقدس و امنی است که هر جامعه ای را سازمان دهی و پی ریزی می کند و سلامت و سعادت هر جامعه به داشتن کانون گرم و سالم خانواده بستگی دارد.

کد مطلب 1775199

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