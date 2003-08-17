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۲۶ مرداد ۱۳۸۲، ۱۱:۳۷

كمال خرازي

ممنوعيت فعاليت گروهك منافقين اقدام مناسبي بود

ممنوعيت فعاليت گروهك منافقين اقدام مناسبي بود

ايران از اعلام ممنوعيت فعاليت گروهك منافقين از سوي دولت آمريكا استقبال كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، كمال خرازي وزير امورخارجه ايران اين اقدام آمريكا را گام مثبت و مهمي از سوي دولت آمريكا براي انجام به تعهدات بين المللي اين كشور خواند.
وزارت امورخارجه آمريكا با اشاره به اقدامات تروريستي گروه مجاهدين خلق وغيرقانوني خواندن فعاليت اين گروه آنان را از هرگونه فعاليت در كشور آمريكا منع كرده است.

کد مطلب 17752

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