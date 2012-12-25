بزرگترین سرمایه اجتماعی ملت ایران همدلی و همبستگی ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار آذربایجان غربی ضمن تبریک فرارسیدن سالروز تولد حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال 2013 میلادی به آشوری ها و ارمنی های ساکن در آذربایجان غربی، افزود: امروز بزرگترین سرمایه اجتماعی ملت ایران همدلی وهمبستگی مل بوده و آحاد ملت در سایه درکی درست از اهمیت آن، برای سازندگی و حفظ کیان کشور می کوشند.

وی در این پیام اظهار داشت: موجب افتخار است که در جای جای کشور عزیزمان، زندگی مسالمت آمیز و باشکوه اقوام و پیروان ادیان مختلف از جمله مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان به عنوان آحاد ملت بزرگ ایران به شکل زیبایی جریان دارد که رمز آن آموزه های اخلاقی و اعتقادی پیشوایان دینی و ظرفیت های انسانی مردم فهیم و همچنین درایت عالمان دینی است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بدون شک جلوه زیبای این افتخار باشکوه و مثال زدنی بر پیشانی مردم فهیم آذربایجان غربی می درخشد، ادامه داد: در حالی که در بسیاری از ممالک جهان آتش فتنه درگیری و منازعات برافروخته و آسایش از جامعه آنان رخت بر بسته است.

جلال زاده عنوان کرد: ما هم در چنین روز مبارکی که مزین به نام مبشری عظیم الشان است در حضور قاطبه همشهریان عزیز مسیحی که انشاالله دلهایشان به میمنت میلاد حضرت عیسی(ع) منور، شادمان و بستر اجابت دعاست شکر نعمت به جای آورده و خدای بزرگ را سپاس گفته و از او می خواهیم که نعمت بزرگ زندگی آسوده و در کنار همدیگر را از ملت ایران دریغ نفرماید.

وی در بخش دیگری از این پیام خطب به مردم آورده است: در نظام جمهوری اسلامی ایران، حفظ کرامت و آسایش همه مردم، اعم از اکثریت و اقلیت، بر دولت خدمتگزار و مسئولان آن فرض بوده و بر این اساس اراده جدی بر رعایت حقوق، آزادی ها، احترام افراد، برگزاری مراسم و حفظ اماکن اقلیت های دینی وجود دارد و اصولا فرقی بین مردم نیست.

وی یادآور شد: نتیجه چنین شرایطی زندگی آزاد و راحت برای همه بوده که شاید در خیلی از کشورهای دیگر دنیا سراغ نداریم، در عین حال هر هم وطن عزیز آشوری و ارمنی خود را متعلق به این آب و خاک دانسته و دلش در گرو حب وطن و تعالی آن است.

این مسئول در پیام تبریک خود ادامه می دهد: گواه روشن ما، تعهد و مشارکت فعال آنان در اداره و سازندگی کشور و ایثارگری ها و از همه بالاتر هشیاری شان در برابر توطئه های پی در پی دشمنان برای شکست انقلاب بوده و اگر نبود این هوشیاری، فشارهای مضاعفی از جانب مدعیان دروغین حقوق بشر بر نظام وارد می شد.

وی ضمن تاکید بر اینکه باید ارزش همزیستی مسالمت آمیز را قدر دانسته و به شکرانه آن، همت خود را صرف خدمت بیشتر و سازندگی کشور کنیم تا میهنی آباد، آزاد و سرفراز داشته باشیم، افزود: یاد و خاطره شهیدان، مفقودان، جانبازان و رزمندگان والامقام جامعه مسیحیان را در چنین روز و محفل صمیمی گرامی می داریم.