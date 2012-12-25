دو سوم مساجد استان اردبیل روحانی مستقر ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقا پیش از ظهر سه شنبه در اولین جلسه هیئت نظارت بر فعالیتهای کانونهای مساجد شهرستان نیر افزود: تعداد روحانیون مستقر در مساجد استان هم اکنون 600 نفر است که این تعداد کمتر از یک سوم مساجد استان است.

وی همچنین از فعالیت 330 کانون فرهنگی و هنری مساجد در سطح استان اردبیل خبر داد.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری استان تصریح کرد: سهم شهرستان نیر از این تعداد چهار کانون مساجد شهری و 12 کانون مساجد روستایی است.

وی با اشاره به راه اندازی هیئتهای نظارت بر فعالیتهای کانونهای مساجد، هدف از تشکیل این هئیت های نظارتی را هم افزایی و همدلی مسئولان برای ارتقا سطح فعالیتهای کانونها اعلام کرد.

سقا از مسئولین شهرستان نیر خواست به منظور پیشبرد اهداف کانونها همکاری لازم را با این هیئت به عمل آورند.

امام جمعه شهرستان نیر هم در این جلسه با تشریح نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی وخنثی سازی فتنه های دشمنان خواستار همکاری کانونهای فرهنگی هنری مساجد با متولیان امور فرهنگی به خصوص بسیج شد.

پرهیز از موازی کاری در امور فرهنگی

حجت الاسلام مقدسی یادآور شد: مساجد نیاز ضروری به این کانونها دارند و باید برای پیشبرد اهداف این کانون همه مسئولان با هیئت امنای مساجد همکاریهای لازم را داشته باشند.

میرفخرالدین زاهد سرپرست فرمانداری نیر هم با تاکید بر پرهیز از هرگونه موازی کاری توسط متولیان امور فرهنگی بر وحدت و انسجام مراکز فرهنگی تاکید و برفعال بودن کانونها و ایجاد کانون در مساجد باقی مانده تاکید کرد.

در پایان این جلسه از برخی چهره های فعال کانون شهرستان نیر با اهداء لوح و هدایایی تجلیل شد.

